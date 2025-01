Tömegével vásárolják a magyarok a boltok ezen termékeit: nincs mese, így spórolják a legtöbb pénzt

A boltválasztást a hatodik helyen befolyásolják a sajátmárkás termékek, a vásárlók majdnem 60%-nál számít ez, amikor eldöntik, melyik üzletbe mennek be. A siker titka a jó ár-érték arányban rejlik, azaz viszonylag kedvező áron kapunk minőségi termékeket, ha sajátmárkást választunk. Összességében tavaly az élelmiszerek 30%-át sajátmárkás termékekből vittük haza, míg a tisztító- és tisztálkodási szereknek a 20%-át - állítja az Auchan egy saját kutatásra hivatkozva.

A sajátmárkás termékekkel mindenki nyer, hiszen a gyártó biztos felvevő piacot talál, nem kell marketingre költenie és kalkulálni tud a kapacitásával.

"Az adott üzletlánc minőségi, a fogyasztói igényekre szabott terméket tud kínálni jó áron, a vevő pedig kedvező áron viheti haza a jó minőségű árut. A top kategóriák, amelyekben legszívesebben nyúlunk a nagy márkák helyett sajátmárkás termékekhez: a tisztítószerek, a tejtermékek, a testápolószerek, a háztartási papíráru, mint a WC papír, papírtörlő és a papírzsebkendő" - írja az ütletlánc.

Természetesen azért különbözhetnek egymástól az üzletláncok sajátmárka stratégiái

„Az Auchan sajátmárkás stratégiájának egyik fontos eleme az, hogy termékeink sokféle fogyasztói elvárásnak feleljenek meg. Az is találja meg nálunk, amit keres, akinek a legkedvezőbb ár-érték arány számít, és az is, aki valamilyen exkluzív termékre vágyik. Ennek alapján három kategóriába soroltuk a sajátmárkás termékeinket: az Auchan Tipp a legkedvezőbb árkategóriát jelöli, az Auchan Kedvenc a kiváló ár-érték arányúakat fedi le, az Auchan Collection pedig elsősorban a prémium minőségre helyezi a hangsúlyt. A másik, hogy nem csak élelmiszerben kínálunk sajátmárkás termékeket, hanem textiláruban, ruházatban, lakberendezésben és műszaki, elektronikai cikkekben is. A ruházati termékeknél az Inextenso by Auchan márka, a lakásfelszerelés és dekor osztályon az ACTUEL by Auchan termékeiből válogathatnak vásárlóink, az elektronikai részlegen Qilive, az illatszereknél pedig Cosmia néven találják meg” – mondta el Nagy Attila értékesítési igazgató.

Mint kiderült, az üzletlánc polcain közel 7000 sajátmárkás termék található, 200 magyar gyártóval működünk együtt és 2000 körüli a kifejezetten hazai, saját fejlesztésű termékeink száma, ennek 76%-a élelmiszer. Ez azt jelenti, hogy vásárlóiknak sajátmárkás magyar termékeket kínálnak, és ezzel egyben a helyi termelőknek és gazdáknak stabil megélhetést biztosítanak.

Tavaly a Pénzcentrum is nagyszabású kutatást végzett a témában a Debreceni Egyetemmel közreműködve.

A Pénzcentrum sajátmárkás kutatása Több mint 10 ezer válaszadó szerint a sajátmárkás termékek ma már nem csupán olcsóbb alternatívát jelentenek a fogyasztók számára, hanem sok esetben minőségi választást is - derült ki a Debreceni Egyetem és a Pénzcentrum közös, nagymintás felméréséből. A kutatásban résztvevők 52,3%-a gondolta úgy, hogy a kereskedelmi márkás termékek minősége azonos a gyártói márkás termékek minőségével. Így az sem meglepő, hogy a megkérdezettek 85,9%-a azt választotta, hogy kifejezetten keresi a kereskedelmi márkákat, hiszen ugyanazt a terméket alacsonyabb áron is megvásárolhatja kereskedelmi márkás termékként.

Ezt valósítják meg a „Gazdától az asztalig” programmal, amelyben az élelmiszerek előállítását a teljes értékláncon át szigorúan nyomon tudják követni. A termékfejlesztésekhez a kölcsönös előnyök alapján választanak gyártópartnert. Az előírtaknál jóval szigorúbb minőségügyi szempontjaiknak való megfelelésért cserébe partnereik szabad kapacitásuk függvényében vehetnek részt a sajátmárkás portfólió kialakításában.

"A másik nagy előnye az üzletlánc sajátmárkás termékeinek, hogy ezekkel tudnak a legrugalmasabban reagálni a változó vásárlói igényekre." - hívták fel a figyelmet.

Ezeket a termékeket a vevőkkel és beszállítói partnerekkel közösen fejlesztik ki, amelyben a fogyasztói elvárás indítja el a folyamatot, és a végterméknél is mindig figyelembe veszik a vásárlói visszajelzéseket. Januárban, az év végi kiköltekezés után különösen megnő az érdeklődés a kedvező árú sajátmárkás termékek iránt. Érdemes nézni azt is, hogy hol lehet akciósan hozzájuk jutni.