Most közölte a Tesco az üvegvisszaváltó automatákról: erről minden vásárlónak tudnia kell a következő hetekben

8 millió palack, illetve doboz alkoholos itallal készült a Tesco az év végi ünnepi időszakra. A Tescoban 148 áruházában 225 automata üzemel, amelyek használatával eddig több mint 100 millió darab műanyag- és üvegpalackot, valamint alumíniumdobozt váltottak vissza. A visszajáró összeg bármely Tesco üzletben levásárolható, de a vállalat jó példával jár elöl a jótékonysági felajánlás terén is.

1,4 millió palack pezsgő, 1 millió palack bor, 6,5 millió darab sör és 1,5 millió palack egyéb szeszesital, azaz összesen 8 millió darab alkoholos ital érhető el a Tesco üzletek polcain és online. Így készül az áruházlánc a karácsonyi és szilveszteri ünneplésre. A kínálatban a díszdobozos St. Andrea, Takler és Lajvér borok mellett sajátmárkás forralt borok, valamint kiváló ár-érték arányú Tesco Finest borok és pezsgők is találhatók.

Ez utóbbiak közé tartozik a Finest Marlborough Sauvignon Blanc, a Finest Prosecco DOC fehér és rosé változatban, valamint a Finest LBV Port likőrbor. Az egyéb pezsgőkön belül kaphatók édesebb ízű Asti Martini, illetve Törley tankpezsgők (Charmant Doux, Muskotály, Fortuna), valamint palackban érlelt száraz pezsgők is (Kreinbacher, Sauska, Moet). Ezenkívül többfajta olyan ajándéktárggyal együtt vagy díszdobozba csomagolt rum, gin, whisky és likőr is van a választékban, amely kizárólag a Tescóban szerezhető be.

Visszavárják az üres üvegeket

Az áruházlánc az ünnepi időszakban, illetve azt követően várható nagy számú palackvisszaváltásra is felkészült. A visszaváltási díjak visszaigénylésére148 üzletben 225 berendezés és 969 bedobónyílás áll rendelkezésre, amelyeken keresztül eddig több mint 100 millió darab italcsomagolást váltottak vissza. A Tescónál működő gépek háromnegyede 3-7 gyűjtőszekrényt tartalmaz, melyek mindegyike 1000 db PET, illetve alumíniumpalackot, valamint 200-400 egyszer használatos üveget tud tárolni. Így naponta mintegy 850 ezer betétdíjas ital csomagolását viszik vissza a Tescóhoz.

„Áruházainkban július óta több mint 750 százalékkal növekedett a visszaváltott italcsomagolások száma. Mivel ezeket – a többutas üvegpalackok kivételével – a vásárlás helyétől függetlenül visszavesszük, a Tescónál a visszaváltási arány 108 százalékos, azaz jelenleg több palackot veszünk vissza, mint amennyit értékesítünk. Az emberek 80 százaléka levásárolja a visszajáró összeget, a kinyomtatott utalványok pedig bármelyik boltunkban beválthatók. Nagykapacitású gépeink számos helyszínen elérhetők, így a nap bármely szakában, a nyitvatartási időn belül, egyszerű és zavartalan a visszaváltás, és rendezett környezet, valamint a berendezések mellé kihelyezett kézfertőtlenítő állomások fogadják a hozzánk betérőket”– mondta Hevesi Nóra, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs igazgatója.

Jó ügyet szolgáló palackok

A Tesco adatai szerint az italcsomagolásokat visszaváltók mindössze 1 százaléka ajánlja fel adományba a visszaváltásidíjat. Az automatáknál a jótékonysági felajánlás a Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet vagy a SOTE Gyermekgyógyászati Klinika javára indítható el. Van azonban egyéb lehetőség is az adományozásra.

2024. októberig több mint 1,5 millió forint folyt be a Tesco kollégák által az „angyalos” kukákba bedobott, illetve felajánlott 30 500 darab italcsomagolás visszaváltásával a szervezet javára. Az ilyen módon keletkező adományok összege pedig havonta átlag 15 százalékkal nő. A betétdíjakból származó adományok a Tesco Angyal Alapítvány átlag havi bevételének 16 százalékát teszik ki. A kollégák nagyon szeretik ezt a lehetőséget többek között azért is, mert így úgy is rendszeres adományozók lehetnek, hogy nem ajánlanak fel havonta fix összeget a szervezet számára.