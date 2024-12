Már Észak-Afrika is előzi a magyar élelmiszeripar híres termékét: alig vesszük már a hazait

A Magyar Pulykaszövetség adatai alapján tovább csökkent a pulykahús iránti kereslet hazánkban, egyben folytatódott a piaci koncentráció, ám a globális hatások pozitív trendeket vetítenek előre. A globális húsfogyasztás folyamatosan növekszik, a jelenlegi volumen, 345 millió kilogrammal, csaknem ötszöröse az 1960-as értéknek. A világélelmezésben a baromfihúsnak megkérdőjelezhetetlen a szerepe, amely átvette az elsőséget a sertéshústól 2019-ben. Mindezek a folyamatok a pulykahús esetében is pozitív növekedési kilátásokat jelentenek, mind hazánkban, mind globálisan.

Nagy átalakulás időszakában van a teljes nemzetközi pulyka szektor, amelynek fő mozgatórugói között van egyrészt az élelmiszeripari termék iránti kereslet-, valamint az állattenyésztés körülményeinek megváltozása. Ami továbbra sem változik az az év vége jelentősége: a pulykahús fő értékesítési időszaka közeleg hazánkban és a nagyvilágban is, benne az egyik legjelentősebb pulykás nappal, a kulturális hagyományokat is ápoló Hálaadás ünnepével, valamint a Karácsonnyal.

Csökkenő kereskedelmi volumen az EU-ban, Észak-Afrika beelőz

Erre az időszakra tevődik a fő kereskedési volumen is, amely az elmúlt 7 éves időtartamot tekintve az EU legnagyobb pulykahús piacain (ideértve Nagy-Britanniát is), összességében csökkenő pályát mutat: egyedül Spanyolországban növekedett évről évre, míg Lengyelországban, Franciaországban, Olaszországban, Németországban és Nagy-Britanniában is csökken az élőállat telepítési mennyiség – ennek mértéke országonként eltérő. Ebbe a csoportba tartozik Magyarország is, ahol szintén kevesebb a 2023-as telepítési mennyiség, mint azt megelőzően. A pulykahús világtérképére felkerült az észak-afrikai régió is, ahol pedig pozitív a pulykahús mérlege.

Mindent összevetve az EU-ban két nemzet lett a zászlóvivő: Lengyelország és Spanyolország, amely termelési volumenben is nagyokká váltak, emellett fogyasztásban is növekedtek.

Az USA, köszöni, jól van

A világ legnagyobb pulykás nemzete továbbra is az USA: 2023-ban az éves egy főre jutó fogyasztás 6,7 kg volt, és ez érték maradt 2024-ben is. Az Egyesült Államok pulykatermelése 2023-ban nőtt, megszakítva az ötéves, egymást követő csökkenő negyedévek sorozatát – mindezt az madárinfluenza-járványok közepette, ami nemcsak a kínáltra, hanem a termelők gazdasági helyzetére is negatívan hatott. Szakértők1 szerint a kereslet javulása leginkább az alacsonyabb takarmányköltségeknek köszönhető, amely olcsóbbá tette a fogyasztók számára a pulykahúst. A nagyobb kereslet pedig segíti a termelőket abban, hogy a korábban elvesztett piaci részesedésüket visszaszerezzék. Az USA pulykatermelése tavaly 6%-kal bővült, elérve 2,5 milliárd kg-ot (ez a késztermékekre vonatkozik, nem a nyers húsra).

Az amerikai pulykaágazat jelenleg termékeinek több mint 10 százalékát exportálja, és a kereskedelem továbbra is jelentős piaci szegmens, amely növekedési potenciállal rendelkezik az iparág számára – az USA legjelentősebb export piacai Mexikó és Brazília.

A világ továbbra is baromfihúst eszik

A világ húsfogyasztása folyamatosan növekszik A hústermelés csaknem ötszöröse az 1960-as évek eleji értéknek, és 2023-ban a globális húsfogyasztás elérte a 345 millió tonnát. Becslések szerint egy évtizeden belül a hústermelés eléri a 381 millió tonnát. 2019-től a legtöbbet fogyasztott húsfajta a baromfihús lett, átvéve ezzel a vezető szerepet a sertéshústól.

Magyarországon a pulykaágazat most éledezik

A korábban világ élvonalába tartozó egy főre jutó magyar pulykahúsfogyasztás évek óta az EU-átlag mennyiségére (3,7 kg / fő / év) zsugorodott, tehát stabilizálódott e tekintetben a helyzetünk. A piaci koncentráció továbbra is tart, ezzel együtt a piaci szereplők szintjén a hatékonyságnövelés van most napirenden: számos, a fenntarthatóságot és állatjólétet célzó fejlesztés indult el, valamint több termék kategóriában innoválnak, hogy kövessék a fogyasztói igényeket.

A kilátásokat illetően a Magyar Pulykaszövetség úgy látja, hogy az export a jövőben is az ágazat egyik fő növekedési potenciálja lehet, így többek között a dél-kelet-ázsiai piacokat is célozzák. Emellett a muszlim országok piacai is potenciális felvevők lehetnek, hiszen a vallási előírások tiltják a sertéshús fogyasztást, ugyanakkor hatalmas és folyamatosan növekvő fogyasztói bázisról van szó.

A Szövetség azzal kalkulál, hogy itthon a kereslet a jó minőségű és biztonságos húsfélék iránt továbbra is megmarad, ami a pulykahús számára értékes pozíciót jelent.