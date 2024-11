Mi folyik itt? Borzasztó, mennyibe kerül egy minőségi csokimikulás a magyar boltokban 2024-ben

Jelentősen drágultak a csokimikulások tavalyhoz képest, a minőségibb, nagyobb méretű termékek akár 1500 forintnál is többe kerülhetnek. A megkérdezett vásárlók ugyanakkor azt mondták, ilyenkor inkább a minőségibb csokikat keresik még akkor is, ha egy kicsit drágább.

Jelentősen drágultak a csokimikulások tavalyhoz képest, a magasabb kakaótartalmú termékek közül a legolcsóbb 500 forint körül kapható a boltokban, de a minőségibb, nagyobb méretűek akár 1500 forintnál is többe kerülhetnek - derült ki az RTL Híradó riportjából. Ugyanakkor a megkérdezett vásárlók arról beszéltek, ilyenkor inkább a minőségibb csokik közül válogatnak, még akkor is, ha az drágább. A riportban felkeresett áruházban kimérős szaloncukor is volt, a legolcsóbb termék kilója 1700 forintba került - nem volt tolongás.

Mint kiderült, a kakaóbab és a csokoládé világpiaci ára a másfélszeresére nőtt tavaly óta - kakaóból kevesebb is termett idén, mert a nyugat-afrikai termőhelyeken szélsőséges időjárás volt. A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a csomagolóanyagok és a szállítási költségek emelkedése, valamint a gyártói felelősségi díj is megmutatkoznak az árakon - mondta Intődy Gábor főtitkár. Amelyik gyártó pedig nem emelt árat, ott a termék zsugorodott. Az áremelkedés 2025-ben sem torpan meg, az élelmiszergyáróknak nő a bérköltsége és a szállítás is tovább drágul.

Egy előre összerakott mikuláscsomagokat árusító webshop ügyvezetője szerint a vásárlóknak nem lett több pénze, viszont mennyiségre ugyanakkora csomagot szeretnének venni, így ők áremelés helyett a mikuláscsomagok "összetételével" tudnak játszani.