Óvakodj az ilyen fekete műanyaggal bevont edényektől, eszközöktől: jó eséllyel rákot okoznak

Egy új tanulmány szerint a fekete műanyag edények és eszközök jelentős egészségügyi kockázatot jelenthetnek - tudósított a Huffpost. A kutatók magas koncentrációban találtak bennük égésgátló anyagokat, amelyek összefüggésbe hozhatók különböző egészségügyi problémákkal. A szakértők óvatosságra intenek, de nem tartják szükségesnek a pánikot.

A Chemosphere című szaklapban megjelent tanulmány szerint az Egyesült Államokban kapható fekete műanyag tárgyak 85%-a tartalmaz égésgátló anyagokat. A vizsgált termékek között voltak főzőedények, élelmiszer-tárolók, testápolási termékek és játékok is. "Kiderült, hogy sokukban valóban magas volt az égésgátlók, és különösen a brómozott égésgátlók szintje, amelyek számos egészségügyi problémával hozhatók összefüggésbe" - nyilatkozta Kizzy Charles-Guzman, a Center for Environmental Health vezérigazgatója. Hozzátette, hogy ezeket az anyagokat összefüggésbe hozták rákos megbetegedésekkel, hormonális zavarokkal és reprodukciós problémákkal is.

Különösen aggasztó, hogy a termékekben olyan égésgátlókat találtak, amelyek használata már tiltott az Egyesült Államokban. A szusitálcákban például nagy mennyiségben mutattak ki dekabróm-difenil-étert, amely betiltott vegyület. A szakértők szerint ezek a káros anyagok valószínűleg újrahasznosított elektronikus hulladékból kerülhettek a műanyag termékekbe. Az elektronikai eszközöket ugyanis korábban égésgátlókkal kezelték a tűzveszély csökkentése érdekében.

Jamie Alan, a Michigan Állami Egyetem farmakológiai és toxikológiai tanszékének docense szerint fontos megjegyezni, hogy a tanulmány során a műanyag tárgyakat teljesen feloldották, így mutatták ki bennük a káros anyagokat. A mindennapi használat során ennél jóval kisebb mennyiség kerülhet az ételekbe vagy a szervezetbe. Charles-Guzman azonban arra figyelmeztet, hogy

az égésgátlók biológiailag felhalmozódnak a szervezetben, így a rendszeres, alacsony szintű expozíció is problémát okozhat hosszú távon.

A szakértők szerint különösen óvatosnak kell lenni a fekete műanyag edények magas hőmérsékleten való használatával. Ilyenkor ugyanis több vegyi anyag szabadulhat fel belőlük. Alan azt javasolja, hogy

lehetőleg kerüljük el a fekete műanyag edények használatát magas hőmérsékleten való főzéshez. Ha mégis ilyen edényt használunk, ne hagyjuk sokáig érintkezni a forró étellel. Az elviteles ételek fekete műanyag dobozait se melegítsük mikrohullámú sütőben!

A szakértők azt tanácsolják, hogy fokozatosan cseréljük le a fekete műanyag eszközöket fémre, fára vagy kerámiára. Alan szerint a fém a legjobb választás, mert jól bírja a magas hőmérsékletet és könnyen tisztítható.

Bár a tanulmány eredményei aggasztóak lehetnek, a szakértők szerint nem kell pánikba esni. Ha nem tudjuk azonnal lecserélni az összes fekete műanyag eszközt, az sem jelent végzetes problémát. Fontos azonban, hogy tudatosan csökkentsük ezek használatát, különösen magas hőmérsékleten.

Mit kell tudnunk az égésgátlókról?

Az NNGYK tájékoztatója szerint nemcsak az edényekkel érdemes vigyázni. Azt írják, az égésgátlók olyan vegyületek, melyeket különféle használati és berendezési tárgyak, illetve építőanyagok tartalmazhatnak, hogy csökkentsék azok gyúlékonyságát és ezáltal növeljék a termék használatának biztonságát. A termékekből a környezetbe kerülve csak nagyon lassan bomlanak le. Zsíroldékonyak, így felhalmozódhatnak az élő szervezetekben.

Az égésgátlókat kiterjedten alkalmazzák elektromos és elektronikus berendezések műanyag borításaiban, lakástextilekben, kárpitozott bútorokban, matracokban, szigetelőanyagokban, padlózatban, illetve számos használati tárgyban.

A leggyakrabban alkalmazott égésgátlók a polibrómozott-difenil-éterek (PBDE-vegyületek). A PBDE-vegyületek a pajzsmirigyhormon működését befolyásolva károsíthatják az idegrendszer fejlődését. A magzati és csecsemőkori kitettség viselkedészavarokat, hiperaktivitást, illetve a tanulási képesség és a memóriafunkciók csökkenését okozhatja. Hozzájárulhatnak a nemi működések zavarainak kialakulásához, májkárosítóak és lehetséges rákkeltők. A magzatok és a csecsemők magasabb kockázatnak vannak kitéve, mivel idegrendszerük, nemi rendszerük még fejlődik, és a PBDE-vegyületek az anyai vérből a magzatba és az anyagtejbe is bejutnak. A földön játszó gyermekek számára is kockázatot jelentenek, az ülepedett por könnyen a szervezetükbe kerül.

Szervezetünkbe egyrészt nagyobb testű halak és magas zsírtartalmú élelmiszerek fogyasztásával kerülhet. Másrészt az égésgátlókat tartalmazó termékekből a vegyületek a környezetbe juthatnak, így az ülepedett porban és a beltéri levegőben is előfordulnak.

A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatása miatt néhány PBDE-vegyületet az Európai Unióban és nemzetközi szinten a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény keretében is már betiltottak vagy korlátozták alkalmazását.

A PBDE vegyületek helyettesíthetőek, azonban az újabb, helyettesítésre használt vegyületek közül néhány szintén káros hatásúnak bizonyult (pl.: TCEP, TCPP, TDCP), melynek eredményeképpen ezen vegyületeket is korlátozták a 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékokban vagy más szájba vehető játékokban.

A környezetbarát tanúsítvánnyal rendelkező, PBDE-mentes termékek vásárlásával csökkenthetjük ezen vegyületek koncentrációját a környezetben. A ragadozó halakban több egészségre káros anyag is felhalmozódhat, ezért inkább növényevő, vagy kisebb testű, kevésbé zsíros halat ajánlott választani. Kerüljük a zsíros ételeket! A kismamák lehetőleg ne fogyókúrázzanak a szoptatás idején, mert a szervezet zsírszöveteiben elraktározódott káros anyagok ilyenkor az anyatejbe kerülnek. A rendszeres nedves takarítás és a megfelelő szellőztetés csökkenti az otthonainkban felhalmozódó káros anyagok mennyiségét.

Gépi szőnyeg vagy szőnyegpadlók helyett ajánlatos inkább egyszerű, szőtt vagy csomózott textilszőnyeget, párnából poliuretán hab töltésű helyett inkább pehely, toll, gyapjú vagy poliészter töltésűt célszerű választani. Fontos, hogy a matracok, kárpitozott bútorok védőhuzata ép maradjon.