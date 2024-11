Rengeteg buktatója van a Black Friday-nak: nagyot nézhetnek a vásárlók, ha ezekre nem figyelnek

Ismét a nagy leárazások szezonjába értünk, és számos üzlet kínál jobbnál jobbnak ígérkező árakat Black Friday alkalmából. Sokak számára ez az ideális alkalom nemcsak új, drágább termékek, mint a háztartási eszközök, televíziók vagy játékkonzolok, hanem kisebb értékűek vásárlására is. Az Árukereső.hu néhány hasznos tippel látta el a vásárlókat.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Black Friday a csalók egyik legkedveltebb időszaka. Rengeteg trükk áll a rendelkezésükre, amikkel megpróbálják lehúzni a gyanútlan vásárlókat. Az árukereső most néhány olyan dolgot gyűjtött össze, amire mindenképp érdemes odafigyelni.

1. Ügyeljünk a „túl szép, hogy igaz legyen” típusú leárazásokkal!

A kedvezmények csábítóak lehetnek, de vannak üzletek, amik „taktikus” akciókkal próbálják magukhoz csábítani a potenciális fogyasztókat. Ilyenkor aránytalanul magas árakat akcióznak le a termékek piaci értékére, hogy a kedvezmény álcájával adják tovább őket.

2. Ellenőrizzük a boltok megbízhatóságát!

Egyre több webshop és felület vár minket, akár hazai, akár külföldi felületeket vizsgálunk. Gyakoriak lehetnek azonban a csaló oldalak, amik rossz minőségű termékeket küldenek – ha egyáltalán küldenek –, vagy nem elég biztonságosak ahhoz, hogy óvják megadott pénzügyi adatainkat. Ilyenkor kifejezetten hasznos az odafigyelni a „Megbízható Bolt” titulusra, amit csak olyan üzletek nyerhetnek el és tüntethetnek fel, amelyek a valós vásárlói visszajelzések alapján kiérdemelték a minősítést.

Praktikus lehet elolvasni a véleményeket, értékeléseket, visszajelzéseket, hogy még több információt szerezzünk az üzletekről, és eldöntsük, melyik a számunkra megfelelő.

3. Használjunk biztonságos fizetési szolgáltatásokat!

Az egyre gyakoribb adathalász próbálkozások, jelszófeltörések vagy egyéb kibertámadások indokolttá teszik, hogy használjunk különálló vásárlási fiókot, illetve állítsunk be biztonságos fizetési szolgáltatást. Létrehozhatunk virtuális bankkártyát, vagy regisztrálhatunk olyan szolgáltatásra, mint a Revolut, ami lehetővé teszi, hogy csak bizonyos összegeket kezeljünk.

Így, ha csalás áldozatai is leszünk, csupán az egy-egy termék kifizetésére elkülönített összegünk veszik el, ahelyett, hogy hozzáférnének megtakarításainkhoz, előzményeinkhez és egyéb személyes adatainkhoz, amik akár azonosságunk ellopásához is vezethetnek. Emellett olyan klasszikus praktikákat is alkalmazhatunk, mint az erős jelszavak vagy a jelszókezelő alkalmazások, amik a extra védelmet nyújthatnak..

4. Ellenőrizzük a terméket!

Mindenféleképp járjuk körbe magukat a termékeket is, hogy biztosan azt rendeljük, amit szeretnénk. Könnyen lehet, hogy nem is magával az áruval van a gond, hanem egyszerűen nem adtak elég információt ahhoz, hogy megfelelően beazonosítsuk. Ellenőrizzük a szállítási feltételeket, hogy időben megkapjuk kiválasztott árunkat, valamint olvassuk el a hozzászólásokat, tájékozódjunk a leírások alapján, és ellenőrizzük, hogy kellő mennyiségű információval látnak-e el minket.

5. Biztonságos hálózatról rendeljünk!

Kényelmes lehet a plázát róva, a kiállított termékek által megihletve leadni rendeléseket az ingyenes Wi-Fi-n, de ez is veszélyeket tartogat. A publikus hálózatok nincsenek védve, így a potenciális támadók is hozzáférhetnek adatainkhoz és készülékünkhöz. Akár azonnal, akár később, de visszaélhetnek pénzügyi adatainkkal, komoly anyagi és érzelmi károkat okozva. Győződjünk meg mindig arról, hogy védett hálózatról rendeljünk, ha pedig elkerülhetetlen ez az opció, akkor tartsuk észben a különböző biztonsági intézkedéseket, amiket tehetünk. És a legfontosabb: soha, de soha ne adjuk meg olyan személyes adatainkat, amik egyszerűen nem lehetnek szükségesek egy-egy rendeléshez!