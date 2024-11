Tényleg a legdrágábbat éri meg megvenni? Ezek most a legjobb fagyasztók a piacon, meglepő nevek a toplistán

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tudatos fogyasztás különösen hasznos kelléke lehet otthonunkban egy fagyasztó. Elkerülhető vele például az ételpazarlás. Hiszen akár főtt ételt is remekül lefagyaszthatunk benne későbbre, ahelyett, hogy kidobnánk, akár friss alapanyagot – zöldséget, gyümölcsöt – is tárolhatunk benne, ha azt látjuk, hogy a rendelkezésre álló mennyiség előbb fog megfonnyadni, mint elfogyni. Sőt, az időgazdálkodásunkat is támogathatja a mindennapokban, ha az ún. „batch főzés” módszerét alkalmazzuk és előre lefőzünk többféle ételt, melyeket lefagyasztva, később gyorsan meleg ételt varázsolhatunk az asztalra. A kombinált hűtők fagyasztórekeszei is nyújtanak erre megoldást, viszont egyes háztartásokban az általuk biztosított kapacitás kevésnek bizonyulhat. Ekkor válik hasznossá a fagyasztó. Hogy melyiket érdemes választani, abban segíthet a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztje.

