Kiderült, hol nyílik az orosz Mere boltlánc első budapesti áruháza: durván betámadták a Spart

Az orosz diszkontlánc, a Mere, hamarosan megnyitja első magyarországi üzletét, ráadásul Újpesten, Káposztásmegyeren - írja az Újpesti Szemle. A portál értesülései szerint a helyszín már biztosnak tűnik: a nemrég bezárt Spar üzlet helyén alakíthatják ki az új áruházat.

A Mereüzletlánc a rendkívül alacsony árakkal és egyszerű, letisztult üzletpolitikájával vált ismertté Oroszországban és számos más európai országban. Az új magyarországi egység megnyitásával a cég célja, hogy tovább terjessze elérhetőségét és kedvező árait a helyi vásárlók számára is.

Az új bolt helyszíne, a Káposztásmegyeren található bezárt Spar üzlet, már egy ideje üresen állt, így az új üzlet megnyitása nemcsak a vásárlók számára jelenthet pozitív változást, hanem a helyi közösség számára is, hiszen új munkahelyeket teremt és hozzájárul a környék gazdasági fejlődéséhez. A Mere várhatóan az év második felében nyitja meg kapuit, és az áruházlánc reményei szerint gyorsan a helyiek kedvelt bevásárlási helyszínévé válik majd.

Korábban már a Pénzcentrum is beszámolt az üzletlánc Magyarországra készülődéséről, ahogy arról is, hogy áprilisban már az alkalmazottak toborzása is megkezdődött.