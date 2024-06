Milliókat ér ez a Kinder Joy Harry Potter figura: őrült árakon árulják az új arany színű karaktert

Vannak, akik akár 18-19 millió forintot is képesek elkérni az új, Kindey Joy édességekben található Harry Potter figurákért. Maga a csokoládé viszont 430-500 forintba kerül, úgyhogy még ha lapulnak is ritkább darabok az édességben ajándékként minden bizonnyal nem érnek ennyit. De ennek a töredékét, 1 milliót, sőt több százezer forintot sem, pedig az internet tele van ilyen hirdetésekkel.

Ha könnyen jött pénzszerzésről van szó, akkor az emberek azért nem semmi hülyeségeket képesek kitalálni csak azért, hátha bejön, és jól megszedik magukat. Egy újabb ilyen „akció” főszereplője egy fröccsöntött, parányi műanyag Harry Potter figura, amihez a vásárlók alap esetben egy Kinder Joy megvásárlásával juthatnak hozzá.

A karakter nevével fémjelzett édesség átlagos fogyasztói ára 430-500 forint körül mozog, tehát alap esetben nagyjából ennyit ér a kis műanyag figura is, persze még ott van a csokoládé is, szóval igazából ennyit sem. A helyzet pikantériája azonban az, hogy van egy különleges karakter is ezekben az édességben, egy teljesen aranyszínű kis Harry Potter figura. Ez a különlegessége miatt azért ritkább, mint a többi kis kulcstartónak is használható műanyagocska.

Eddig persze még nincs is sok különlegesség az ügybe, viszont a nemzetközi szinten működő gigantikus haszonlesők egyszeriben csak őrült pénzekért kezdték el árulni ezeket az ártatlan kis figurákat. És hogy valójában ennyit érnének? Végülis, minden annyit ér, amennyiért valaki megvásárolja, de azért a több tízmilliós eladási árak némileg a földtől elrugaszkodottnak tűnnek.

Őrültség a neten és Harry Potter

Nem kell sok kutakodás azért, hogy az embernek hamar leessen az álla. A nyugati világ egyik legnagyobb piacterén, az Ebay-en számos meghökkentő hirdetést találni. A legdurvábbak majdnem 18 millió forintért (!) árulják a kis műanyag figurákat, mások nem voltak ilyen nagyravágyóak, ők 1 millióért is jók lennének, megint mások örülnének 19 ezer forintnak megfelelő összegért is.

Forrás: Ebay, Pénzcentrum gyűjtés

Hirdetések egyébként mindenfelől vannak, Németország, Csehország, Lengyelország, és ahogy írtuk elég nagy a különbség az egyes hirdetések között. Durva lenne persze, ha egy 430 forintos csokiban rejlő figura 44ezerszer annyit érne, mint amennyiért vásárolták… természetesen nem is ér annyit. Itt sok hirdető arra bazírozhat, hogy hátha valaki színarany kis ritka figurának nézi, és kifizet érte ennyit. Persze az esély erre minden bizonnyal nagyon kicsi.

Vannak persze hirdetők, akik nem 100-200-700 ezerért, de nem is 1 meg 18-19 millió forintért adnák el a figurát, hanem mintegy 500 vagy maximum 4000 ezer forintért. Igaz, a 4000 ezer forint is soknak tűnik, de ha valakinek tényleg nagyon kell, és nem akar x darab csokit venni csak úgy véletlenszerűen, akkor megérheti neki. De nem javasoljuk, hogy valaki ennél többet adjon ki a figuráért, pláne ne 19 millió forintot.

Sokakat megmozgat

Akármekkora őrültség is, valahogy mégis trend lett ezeknek a figuráknak a túlárazásából. Egy bolond ezúttal tényleg 100-at csinált, és ha már csak egynek is bejön ez a csalfa eladás, akkor annak örülhet. A Pénzcentrum szerkesztőségében egyébként mi is vettünk egy ilyen édességet, amikor nagyjából a Kinder elindította ezt a projektet, és rögtön az első kis tojásban egy arany színű figura volt. Azt persze pontosan nem tudjuk, hogy mennyire ritka ez a kis műanyag, de azért annyira valószínűleg nem az, hogy 19 millió forintot érjen. De azért megmutatjuk:

Forrás: Pénzcentrum

Átejtés bármiből lehet

A Pénzcentrumon hosszú évek óta foglalkozunk különböző numizmatikai hírekkel, és egyes érmék, papírpénzek értéket avatott szakértőkkel vitatjuk meg. Kísértetiesen hasonlít ez a Harry Potteres aranyfigurás mozgás arra, amikor valaki(k) elkezdi(k) felverni egy egyébként értéktelen vagy kevésbé értékes érme árát. A gyanútlanok vagy naiv emberek/gyűjtők pedig sokszor elcsábulnak, és valójában igencsak alacsony értékű tárgyakért képesek sok pénzt kiadni. És ez nem csak érmékre/papírpénzekre, de szinte bármilyen gyűjthető tárgyra vonatkozhat.

Úgyhogy sohasem szabad elfelejteni, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nem az. Ebben az esetben ez a kis figura nem hogy 19 millió forintot nem ér, de 1 milliót se, sőt több százezer forintot sem. Egy 430-500 forintos csokiból meg lehet szerezni.

(Címlapkép - Pénzcentrum)