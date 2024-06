Megszólalt a Tesco, vadonatúj termékeket vezetnek be Magyarországon: rengetegen várták már ezeket

Óriási trend a TikTokon mostanában az egészséges táplálkozás, melyre már az élelmiszerláncok is felfigyeltek. A Tesco új kezdeményezése például lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy egy helyen találják meg az összes hozzávalót egy személyre szabott saláta elkészítéséhez, így ösztönözve őket az otthoni kreatív főzésre. Megkérdeztük az áruházlánc magyarországi képviseletét, itthon elérhető lesz-e az új trend.

A brit Tesco bejelentette, hogy új salátakreációs részleget nyit, amelyet egy TikTok trend, az egészséges táplálkozás inspirált. A szupermarketlánc célja, hogy a vásárlókat arra ösztönözze, miszerint saját, egyedi salátáikat állítsák össze.

Az új stand, amely mostanában kerül bevezetésre a termékfolyosón, három különböző részre oszlik, lehetővé téve, hogy maguk válasszák ki az alapanyagokat: az alapot, a feltételt és az öntetet - írja a Tesco hivatalos oldala egy közleményben.

Emily Hampson, a Tesco termékbeszerzési menedzsere hangsúlyozta, hogy a saláták nem csak köretek lehetnek, izgalmas és ízletes összetevőkkel elkészítve főételként is megállják a helyüket. A vállalat ezzel az új kezdeményezéssel arra szeretné biztatni ügyfeleit, hogy merjenek kreatívak lenni és készítsék el otthon is saját kedvenc salátakombinációikat.

Magyarországra is jön az új trend?

Kíváncsiak voltunk, Magyarországon is elérhető lesz-e az újítás, ezért megkérdeztük a hazai Tesco sajtóosztályát, az alábbi választ kaptuk:

Az Egyesült Királyságban a vásárlói szokások eltérnek az itthonitól, így például a saláta fogyasztás sokkal jelentősebb, mint hazánkban. Éppen ezért egyelőre itthon nem tervezzük az említett konkrét választék bevezetését, de nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben nálunk is elérhetőek lesznek ezek a termékek, hiszen látjuk az ottani pozitív eredményeket. Mindemellett az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás támogatása itthon is hangsúlyos, így a már most is széles egészséges választékunk mellett az év második felében további újdonságok is várhatók.