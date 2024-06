Durva akciót robbant az Eb idejére a CBA és a Príma: mit lép erre az Aldi, SPAR, Lidl és a Penny?

Az Eb közeledtével és a magyar csapat részvételével országszerte fokozódik a hangulat. Már mindenki várja, miként fog teljesíteni a nemzeti tizenegy, hány gólt szerez a válogatott. Erre készülve az egyik hazai áruházlánc is komoly akciót hirdetett.

A CBA és a Príma Facebook posztjában az olvasható: amennyi gólt szerez a válogatott, annyi százalék kedvezményt ad a cég a mérkőzés másnapján a vásárlóknak. A kedvezmény ráadásul az akciós termékekre is vonatkozik.

Breier Péter, a cég tulajdonosa elmondta: szívesen vállalnak egy ilyen kockázatot, mert azt szeretnék, hogy a válogatott minél több gólt szerezzen, minél jobban szerepeljen.

Az idei labdarúgó Európa-bajnokság hatalmas izgalmakat ígér és most mindenki számára különleges lehetőséget hoz! Az „egy nemzethez tartozás” érzése ilyenkor új értelmet nyer, amire most mi is rácsatlakozunk egy kampánnyal. Része a Gólöröm kedvezmény, amellyel minden vásárlónk még többet spórolhat, a kedvező árú termékek vásárlásával. Ezzel most mindenki nyer! – mondta el Breier Péter, a cég tulajdonosa, aki hozzátette, hogy ha a válogatott nem rúg gólt, a vásárlók akkor is kapnak 1% kedvezményt. Bízunk a válogatott sorozatos győzelmében és a játékosaink gólerős szereplésében. Négy évente szívesen vállalunk ilyen kockázatot, hiszen ezzel családok és háztartások megtakarítását segítjük, vásárlóinkat jutalmazzuk. Garantáltan együtt dobban majd a szívünk, minden magyar gólra

– fogalmazott bizakodva Breier Péter.