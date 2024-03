Rengeteg magyar kedvenc csokoládéja tűnhet el: óriási a káosz, a húsvét is alig menekülhet meg

Nagyon durva az, ami most a kakaóbabbal történik a világban. Ez pedig nagyon súlyos problémákat okoz az édességiparban. A problémák odáig vezetnek, hogy Magyarországon évtizedek óta nem történt olyan éves alapon, hogy minden fő édességkategóriában csökkenjen a fogyasztás. Ma pedig ez a helyzet. A tradiconális húsvéti finomságok még valahogy a felszínen maradnak, de ennek is nagyon súlyos ára van - hangzott el a HUNBISCO húsvéti sajtóeseményén, amint a Pénzcentrum is részt vett.

„Az elmúlt 10-15 évben nem láttunk olyat, hogy minden édességkategóriában csökkenjen a fogyasztás, most viszont ez a helyzet. És várhatóan ez nem is lesz máshogy az elkövetkezendő időkben sem” – mondta el a HUNBSICO húsvéti sajtóeseményén Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke. A szakember arról is beszélt, hogy polci áron számolt teljes forgalom 380 milliárd forint körül volt Magyarországon 2023-ban, ez 23 százalékos növekedés 2022-höz képest, viszont ez csakis az erős inflációs hatásnak volt köszönhető.

A húsvéttal kapcsolatban Sánta Sándor arról is beszélt, hogy a tavalyi évben az ünnepkor is jelentősen beesett a fogyasztás. Pedig az az időszak még egy normalizált időszak volt a mostanihoz képest. Ez azt jelentette, hogy a tavalyi évben mintegy 1000 tonna csokoládét vásároltak meg a magyarok húsvétkor, mintegy 10 milliárd forintnyi összegben. Ez azt is jelenti, hogy az üreges húsvéti csokik polci ára átlagosan azért most már 1000 forint körül mozog.

Sánta Sándor újságírói kérdésre elmondta azt is, hogy bár a húsvéti nyusziknak és tojásoknak az egész éves eladásokhoz képest viszonylag kicsi az aránya, de azért az elmúlt években még mindig tudja tartania magát. Ennek viszont súlyos ára van, ugyanis az emberek úgy veszik meg ezeket a klasszikus ünnepi termékeket, hogy közben minden másról, chipsről, cukorkákról lemondanak.

Mi okozza a csokoládé-katasztrófát?

Előadásában Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára azt mondta, hogy az édességek drágulása nem feltétlenül csak a hazai élelmiszer-inflációnak köszönhető, ugyanis a világban mind a cukor, mind a kakaó ára jelentősen növekedett. Sánta Sándor arról is beszélt, hogy kakaó terén két afrikai ország adja a világ termelésének kétharmadát.

Ez a két ország Ghána és Elefántcsontpart. Ott viszont most óriási természeti katasztrófa van, aminek következtében a termelés a jövőben akár 40 százalékkal is csökkenhet az átlagos terméshozamhoz képest. Ez a természeti katasztrófa pedig nem más, mint a Harmattan passzátszél, aminek következtében az átlagosnál melegebb és szárazabb az időjárás.

Érdemes kiemelni, hogy a kakaó világpiaci ára egy év alatt 400 százalékkal nőtt. Erre pedig a gyártók is reagálnak, csökkentik a csokoládék méretét, részleges csokibevonatokat alkalmaznak. A kakaóvaj egy részét olcsóbb helyettesítő anyagokkal, például pálmaolajjal helyettesítik már.