Népszerű háztartási gépeket teszteltek: kiderült, melyiket nem szabad megvenni

Az elmúlt években széles körben elterjedt vezeték nélküli porszívók népszerűsége érthető, hiszen csodálatos nem belegabalyodni a kábelbe, mint a hagyományos vezetékes porszívók esetében. De vajon megfelelő választás egy ilyen készülék háztartásunkba? Könnyűek, ezért egyszerűbb velük körbefutni a lakást, azonban a portartályuk kisebb és az akkumulátor miatt a hosszabb igénybevételt sem bírják, ezért nem bizonyulnak jó választásnak mindenhova. Főleg, hogy sok termék még csak az alapvető tisztítási funkcióját sem látja el… Mutatjuk, mire jutott a kérdésben a gyártóktól független terméktesztelés során a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Ezúttal 34 márka 168 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható vezeték nélküli porszívóját tesztelték a Tudatos Vásárlók Egyesületénél nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen. Vizsgálták a tisztítási hatékonyságot, a használhatóságot, az akkumulátor élettartamát, a szívóerőt, a termékek energiafogyasztását és zajszintjüket. Összesen 32 szempont szerint teszteltek és 39 technikai paramétert mértek meg, illetve vizsgáltak meg, amelyek alapján össze lehet hasonlítani a termékeket.

A végső pontozásnál legnagyobb súllyal (összeredmény 60%-a) a tisztítási hatékonyságot vették figyelembe. A vizsgálat érdekében a készülékeket alaposan tesztelték több felületen (keménypadló, szőnyeg) és nehezen hozzáférhető helyeken (rések, hézagok, falak mentén, szoba sarkaiban), többféle szennyeződéssel (por, morzsa, gabonapehely, szálak/szőrök). Bőven akadtak meglepetést okozó termékek, sajnos nem feltétlenül pozitív értelemben. Például a Bissell 2602C Icon Advanced 25.2V, melyet 142 000 Ft-os átlagáron szerezhetünk be, de cserébe port nem szív.

Pontos információk derültek ki arról is, hogy mennyi ideig üzemképesek a termékek egy töltéssel, maximális szívóteljesítmény mellett. A teszt eredményeiből kiderül, hogy átlagosan 15-20 percig bírják a strapát a vizsgált készülékek. Jellemzően csökken a teljesítményük a porzsák/tartály telítődésének következtében vagy éppen 7 perc használat után. Hogy mennyivel, az egyáltalán nem mindegy, különösen, ha egy nagyobb házban szeretnénk gyorsan fölporszívózni vele, vagy nem szeretnénk több órát várni két töltés között, hogy folytathassuk a munkát.

A Black&Decker NSVA315J vezeték nélküli porszívó például 10 percig bírta maximális fokozaton. Ezt követően 600 percre – igen 600, nem 60 – vagyis 10 órára volt szüksége ahhoz, hogy újra feltöltődjön. Jó, hát nem is elvárható, hogy bármit is felszívjon. Ja, de! Hiszen porszívónak nevezik. Rendben, de csak 21 000 Ft. Igaz, ám ennyi erővel azt a pénzt a kukába is dobhatjuk egyből, ne fáradozzunk azzal, hogy elmegyünk a boltba venni valami dísz zúgómasinát.

A tesztelt termékek átlagára 21 000 Ft és 444 000 Ft között mozgott a tesztelés idején. Annyit elmondhatunk, hogy nem a legdrágább a legjobb, ez már több termékteszt során is bizonyosságot nyert. Az első tízben végzett például egy Samsung termék, amely 103 000 Ft-os átlagáron érhető el. Az utolsó között kullog például a már korábban említett Bissell vagy a Polti Forzaspira D-Power SR550 vezeték nélküli porszívó, mely 137 000 Ft-os átlagáron lehet a miénk. De minek.

Semmiképp ne az alapján döntsünk, hogy melyik porszívó hány wattos. A teljesítményt nem ez határozza meg, hanem a szívóerő, a légáramlás és a termék kialakítása, aminek eredményeképpen hatékonyan szívja vagy éppen nem szívja fel a szennyeződéseket.

Hogy melyik termék tisztít a legjobban, de minimum olyannyira, hogy kiváltsa a hagyományos porszívónkat, kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztjéből.