Döbbenetes mennyiségű élelmiszert dobunk a szemétbe

Az élelmiszerpazarlás visszaszorítása, a fenntartható vásárlás megvalósítása a célja annak a szemléletformáló kampánynak, amelyet a Nestlé és a SPAR közösen indított útjára. A Tervezz okosan! kiadvány és a hozzá kapcsolódó, gyerekeknek szóló verseny minden társadalmi réteget és minden korosztályt a tudatosabb vásárlói döntések elsajátítására kíván ösztönözni. A probléma valós: globális szinten a megtermelt élelmiszer akár 40 százaléka is hulladékként végzi, csak Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer kerül a kukába.

Új kampánnyal, felnőtteknek szóló tájékoztató kiadvánnyal és a gyerekekre fókuszáló iskolai versennyel kívánja felhívni a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nestlé Hungária és a SPAR Magyarország közös kiadványa. A kezdeményezés célja a figyelemfelhíváson túl az is, hogy konkrét segítséget, hasznos tanácsokat adjon a környezetbarát, fenntartható élelmiszerfogyasztás megvalósításához is.

Milliók mennek a kukába

A szervezők megjegyzik:

évente összesen mintegy 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik Magyarországon, és egy négyfős család ennyi idő alatt körülbelül 50 ezer forint értékű feleslegesen megvásárolt élelmiszert dob ki. A pazarló hozzáállás megnehezíti az éhezés elleni küzdelmet, valamint legalább 10 százalékkal fokozza az üvegházhatású gázok kibocsátását, pedig ez egy kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhető lenne.

Az élelmiszerpazarlás globálisan is súlyos probléma és az Európai Unió különböző döntéshozó szervei is több alkalommal tettek óvatos kísérleteket a visszaszorítására. Világszerte különböző okokból, de rengeteg élelmiszert dobnak ki felhasználás helyett, szakértők szerint a megtermelt táplálék akár 30-40 százaléka is veszendőbe megy.

A megtermelt, majd el nem fogyasztott élelmiszer nem csak az éhezés miatt aggályos, hanem rengeteg széndioxid-kibocsátással is jár.

Ismerethiány és rossz infrastruktúra áll a háttérben

Tévedés azt hinni ugyanakkor, hogy csak a jólét és a hanyagság a pazarlás oka, sok múlik a termelés és feldolgozás infrastruktúráján is.

Az ENSZ Élelmezési Szervezetének (FAO) korábbi években a témában közölt jelentései szerint legalább az élelmiszerek harmada kárba vész globális szinten.

A jelenség fő oka a fejlett országokban a könnyelműség és a pazarlás, a fejlődő vagy kifejezetten szegény országokban pedig a feldolgozás, a tárolás és szállítás fejletlensége. Míg tehát kissé leegyszerűsítve a gazdag országokban a háztartásokban kerül a kukába a legtöbb élelmiszer, addig a lemaradó térségekben, például Afrikában gyakran azelőtt romlik meg az élelmiszer, hogy eljutna a fogyasztóhoz: a nem megfelelő hűtési lánc, a gyenge raktározási színvonal okozza a termékek tönkremenetelét.

A fejlett országokban minderre részben magyarázatul szolgál a minőségmegőrzési és a fogyaszthatósági idő eltérése is. A vásárlók tudatában gyakran összemosódó két fogalom jelentősen eltérő kategóriákat takar.

Szakértők, civil szervezetek és már az Európai Bizottság is többször felhívta a figyelmet korábban arra, hogy a lejárt minőségmegőrzési idő nemritkán még sokáig fogyasztható termékeket takar, az erre vonatkozó szabályozás módosítása, valamint széleskörű edukáció pedig jelentősen mérsékelhetné az élelmiszerpazarlást Európában.

Szemléletformáló kampány a fenntarthatóságért

Utóbbit, vagyis a fogyasztók tájékoztatását és szemléletformálását vállalta fel a Nestlé Hungária és a SPAR Magyarország közös kiadványa, amely a fenntartható étrend kialakításában és az élelmiszer-pazarlás megelőzésében szeretne segíteni.

A Tervezz okosan! című kisokos konkrét, hasznos tippeket ad az élelmiszerek helyes tárolására, az eltarthatósági idő megnövelésére, a környezeti szempontokat figyelembe vevő vásárlásra, vagy éppen a szelektív hulladékgyűjtés helyes módjára.

A kiadványnak köszönhetően a fogyasztók megismerhetik, hogy melyek az aktuális idényzöldségek és -gyümölcsök, mit mutatnak a csomagoláson található jelölések, milyen hosszan fogyaszthatók az egyes termékek a minőségmegőrzési idő lejárta után, továbbá melyek az újrahasznosítható műanyagtípusok.

Ezáltal a vásárlók tudatosabbá válhatnak fogyasztói döntéseikben, megtapasztalva azt, hogy a környezetvédelem által pénzt és energiát is spórolhatnak, továbbá támogathatják a hazai agrárágazatban tevékenykedő kistermelőket.

A kampány részeként a későbbiekben a kiadvány nyomtatott formában is elérhető lesz a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban, valamint online és nyomtatott médiumokban is találkozhatunk vele

A kisokosra alapozva a két vállalat idén is meghirdeti országos, általános iskolásoknak szóló játékos kihívását, amely ezúttal – a kiadvány után – Tervezz okosan! névre hallgat: a jelentkező osztályok hasznos segédeszközöket kaphatnak a környezettudatos attitűd elsajátításához, ráadásul értékes nyereményekért versenyezhetnek.

A gyerekeket is megszólítják

„Tervezz okosan kiadvánnyal alapvetően a felnőtt fogyasztókat céloztuk meg, az iskolai kihívással az általános iskolák 9-14 éves tanulóit” – közölte a Pénzcentrum.hu-val a Nestlé. Hozzátették:

Nem titkolt célunk, hogy az online is elérhető tananyagaink segítségével a következő generáció egy környezettudatosabb szemléletet alakítson ki, és ezek a gyakorlatok beépüljenek a gyerekek mindennapjaiba is.

A pályázatok benyújtása kapcsán fontos motiváció lehet, hogy a legjobb pályamű 300 ezer forintot nyer, amit a nyertes osztály osztálykirándulásra költhet, a második, harmadik helyezett pedig 100-100 ezer forint értékű kertészeti kupont kap, amit az iskola környezetének szépítésére tudnak felhasználni.”

A felnőtteknek szóló kiadvány mellett tehát az iskolai kihívás is fontos eleme a kampánynak. A szervezők idén is legalább 100 osztály pályázatára számítanak.

Nem ez az első alkalom, hogy szemléletformáló kiadvánnyal jelentkezik a Nestlé. 2019-ben jelent meg a szelektív hulladékgyűjtésről szóló első kisokosa, majd ezt követte 2020-ban a SPAR-ral közös összefogás eredményeként a Hogyan legyek környezettudatos vásárló? című összefoglaló, amelyben a fenntartható életmódra adtak tippeket. Az idei kisokos ennek a közös munkának a folytatása, az eddigi témákat tovább tágítva mostanra már az élelmiszer-pazarlás is fókuszba került.