Kegyetlen idők: már élelmiszert is alig vásárolnak a magyarok a válság miatt

Az RTL Híradó által meglátogatott békéscsabai kisboltban a legtöbben csak néhány termékkel állnak be a kasszához, a tulajdonos szerint csak decemberben 8-10 százalékkal esett vissza a forgalma. A KSH adatai is egybevágnak a tapasztalataival.

A magas árak miatt élelmiszerből 11 százalékkal vásároltak kevesebbet az emberek, mint egy évvel korábban. Műszaki cikkekből, bútorból is kevesebb fogyott, és az ársapkák eltörlése után kevesebbet is tankoltak. Van, ahol az ajándékozás is elmaradt, mások a nagy értékű ajándékok helyett az olcsóbb ruhákat és könyveket keresték.