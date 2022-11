Figyelem! Változik az IKEA áruházak nyitvatartása: itt vannak a részletek

A karácsonyi időszak minden évben kiemelt az IKEA számára. Éppen ezért az idei évben meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat 3 decemberi pénteken és szombaton is. Természetesen a már megszokott fenyőfavásár sem maradhat el, amely december 1-től várja a vásárlókat.

Az ünnepekre való készülődés közben sokan látogatják az IKEA áruházakat és a weboldalon is rengetegen gyűjtenek inspirációt. Nemcsak ajándékok vásárlása a cél ilyenkor, hanem dekorációk, illetve a közös ünnepléshez kapcsolódóan bútorok és kiegészítők is, valamint a sütés-főzés elengedhetetlen eszközeinek beszerzésére is remek lehetőséget nyújt az áruház.

„Úgy látjuk, hogy a karácsonyi időszak kiemelten fontos vásárlóink számára. A karácsonyi dekorációk mellett ebben az időszakban emelkedik az étkészletek, étkezőbútorok iránti kereslet is, feltehetően azért, mert mindenki szeretné illően fogadni a vendégeket, és szépen tálalni a finomságokat az ünnepi asztal köré gyűlő családtagoknak, barátoknak. Éppen ezért az adventi időszakban december 2-3-án, 9-10-én és 16-17-én is hosszabb nyitvatartással várja az IKEA a látogatókat” – mondta el Farkas Mihály az Örs vezér téri IKEA értékesítési vezetője.

December első három hétvégéjének péntekén és szombati napján (december 2-3. 9-10. 16-17.) az áruházak 10:00-21:00 között várják a látogatókat, a Svéd Étterem és Kávézó 9:30-20:30, a Svéd Finomságok Boltja, a Bisztró, illetve az Örs vezér téri IKEA Fánk Boltja 10:00-20:30-ig várja a vendégeket. Ezeken a napokon a központi ügyfélszolgálat is 21:00 óráig üzemel. Az elmúlt évekhez hasonlóan az IKEA áruházak december 24-én és december 31-én már nem nyitnak ki – ezzel is segítve, hogy a munkatársak otthonukban készülhessenek az ünnepekre.

Egyre nagyobb teret hódít az online vásárlás is. Az IKEA arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben azt szeretnék, hogy az ünnepek előtt megérkezzenek hozzájuk a megrendelt termékek, legkésőbb 2022.december 12-ig adják le rendeléseiket, így a munkatársak a készlet függvényében össze tudják készíteni a csomagokat és azt megfelelő időben át tudják adni a szállítópartnereknek. „Érdemes lehet a Kattints és Vedd Át szolgáltatási formával is élni amennyiben a vásárlónak lehetősége van rá, így akár az áruházak valamelyikében, illetve Budaörsön és Soroksáron a csomagpontokon is átvehetik a termékeket az általuk kiválasztott időablakban” – emelte ki Szabó Lenke, a soroksári IKEA áruház vevőkapcsolati vezetője.

Az idei évben sem maradhat el a fenyőfavásár, amely az Örs vezér téren az áruház előtti parkban, Budaörsön és Soroksáron pedig a parkolókban lesz megtalálható december 1-től. „Az IKEA fenyőfavásárában ABIES NORDMANNIANA típusú fákat lehet majd vásárolni, melyek átlagosan 140 cm-es magasságúak, mindegyike megbízható erdőgazdálkodásból származik” - mondta el Bárdos András, a budaörsi IKEA értékesítési vezetője. Egy fa 8990 Ft-ba kerül, az IKEA Family tagok a vásárláskor 4500 Ft értékű ajándékkártyát kapnak, amelyet január 2-től március 31-ig vásárolhatnak le az áruházban.

December 16-tól január 12-ig lesz az idei évben a téli Vásár időszak, amely során több mint száz termék árát csökkentik az IKEA áruházakban és online is, a termékek elérhetősége áruházanként eltérő lehet, és az akció a készlet erejéig érvényes.