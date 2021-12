Karácsonyi összeomlás küszöbén rengeteg magyar: így győzd le az ünnepi stresszt, a túlköltekezést

Az ünnepek tele vannak olyan helyzetekkel, amelyek stresszforrást képezhetnek. Az ünnepi menü, a vendégek, az év végi hajrá a munkahelyen, az anyagiak, és ha ez mind nem lenne elég, bizony az ajándékvásárlástól is szoronghatunk. Ilyenkor sokan túlköltekezünk, versenybe szállunk, hogy ki ad jobb ajándékot, és mire észbe kapnánk, már megállás nélkül szorongunk.

A karácsonyi ünnepek rengeteg stresszforrást rejtenek magukban. A szorongást már az ünnep előtt hetekkel elkezdjük, amikor összeírjuk az ajándékozási listánkat. Kinek mit vegyünk, mennyi pénzt fogunk erre elkölteni, mennyire kell a zsebünkbe nyúlni, örülni fognak -e egyáltalán az ajándéknak: rengeteg a kérdés, nekünk pedig égnek áll a hajunk.

Az ajándékvásárlás körüli szorongás, stressz azonban komoly dolog, pszichológusok is kiemelik, hogy ez az időszak különösen kényes pont az ajándékok miatt. Hiszen a globális chiphiány, a boltok ellátási gondjai, az infláció mind kihat arra, hogy idén a karácsonyi ajándékozás extra stresszel és költségekkel járhat. Már az online vásárlás sem megúszós, így lehet érdemes elgondolkodnunk azon, hogy van-e értelme ezen stresszelnünk, vagy inkább másra kellene koncentrálnunk, amikor ajándékozunk.

Az ünnep tele lehetne boldogsággal, örömmel, családi összejövetelekkel, azonban rengeteg dolog hozzátesz ahhoz, hogy mégsem ünnepelünk ilyenkor, hanem kimerültek és idegesek vagyunk, valamint megroppanunk a saját magunk által állított elérhetetlen elvárásoktól.

- emelte ki James Radack, az amerikai Mental Health Association munkatársa a WebMD-nek, akik további tippeket gyűjtöttek össze azért, hogy az ajándékozás során is megmaradjon mentális egészségünk.

Adni tényleg öröm?

Adni, és kapni öröm, szeretünk ajándékozni, de valahogy mégis mentálisan megterhelő az ajándékvásárlás. Egy ponton túl már nem maga az ajándékozás a lényeg, hanem hogy minél gyorsabban és hatásosabban letudjuk a karácsonyi listánkat, arról nem is beszélve, hogy gyakran bőven átlépjük az anyagi kereteinket is.

Éppen ezért, hogy idén az ajándékozás tényleg az örömről szóljon, a szakértők azt ajánlják, hogy változtassunk a hozzáállásunkon. Ha például a családi ajándékozásnál nem veszünk mindenkinek ajándékot, hanem az ünnep előtt kihúzzuk egymás nevét egy kalapból, úgy elég csak egy emberre koncentrálni, és ezt a pénztárcánk sem fogja bánni. A titkos Mikulás szervezése a családon belül ráadásul remek szórakozás is, és így az ajándékozás tényleg meglepetés marad.

Nagyon fontos az is, hogy ragaszkodjunk a költségvetésünkhöz, amelyet jó előre tervezzünk meg, és tegyünk félre pénzt a karácsonyi időszakra. Egy ajándék akkor is lehet jó, ha nem drága, gyakran egy apró figyelmességnek is örül az, aki kapja. Ne féljünk megkérdezni a barátainkat, családtagjainkat arról, hogy mire vágynak, lehet, hogy ők is inkább valami apró, de praktikus dolgot fognak választani. James Radack hozzátette, hogy mivel a pénzügyeink alapból egész éves stresszfaktort képeznek, csak úgy, mint az elvárások, főleg ajándékozásnál, így gondoljuk át a neveket a listánkon, az ajándékokat, és azt, hogy megszokásból ajándékozunk, vagy tényleg szeretnénk adni valamit az illetőnek.

Nem csak a pénz okoz gondot, gyakran maga az ünnepi felhajtás is igen stresszes. Kígyózó sorok a boltokban, kifogyó készletek, közlekedési dugók és a káosz mind okot ad arra, hogy már a gondolattól is összeugrik a gyomrunk. Azonban erre semmi szükség, hiszen lehet, hogy barátaink, vagy családtagjaink ajándék helyett inkább nyugodt, együtt töltött időt szeretnének velünk ebben az időszakban. Fontos, hogy megtaláljuk azt a módot, amivel ki tudjuk mutatni a szeretetünket, figyelmünket úgy is, hogy nem feltétlen csomagoljuk be azt.

Egy képeslap, telefonhívás is lehet értékes, csak úgy, mint a több empátia és tolerancia a karácsonyi asztal körül.

- tette hozzá Radack. Jenn Bermann pszichológus hozzátette, hogy ebben az időszakban fontos az is, hogy ne versengjünk. Sokan úgy érzik, azért kell nagy ajándékot venniük, mert tavaly ők is azt kaptak, ezért idén ők a sorosak. Ez megalapozza a karácsonyi katasztrófát, ne azért adjunk ajándékot, hogy egy képzelt versenyt nyerjünk meg, hanem mert szeretnénk hogy a másik örülne.

Hogyan fogadjunk ajándékot?

Sok embernek azonban nem csak adni nehéz, de elfogadni is az ajándékot. Vannak, akik szuper ajándék fogadók, és mindig tudják mit mondjanak, sajnos nem mindenki ilyen szerencsés. Ha olyan ajándékot kapunk, aminek nem örülünk, akkor is jobb megköszönni azt, és nem felhozni, hogy nem tetszik a meglepetés. Amennyiben pedig nem készültünk semmivel, ne pánikoljunk, nem kell rögtön a boltba rohannunk, megköszönhetjük az ajádnékot adó figyelmességét is. Ha pedig szeretnénk visszacserélni az ajándékot, azt ne annak mondjuk,akitől kaptuk, mert valószínűleg gonddal válogatta nekünk a meglepetést, akkor is, ha esetleg az félrecsúszott.

Mindemellett a szakértők mindenkinek azt javasolják, hogy idén ne azzal töltsük az ünnepi készülődést, hogy boltról boltra járunk, hanem tervezzünk, és vásároljunk tudatosan. Fontos az is, hogy rugalmasak legyünk, ha nem tudunk mindenkinek mindent megvenni, akkor sem történt katasztrófa. Amennyiben ezt éreztetik velünk, úgy meg bizonyos, hogy nem érdemelte meg az illető az ajándékot.

Az emberek elfelejtik ilyenkor, hogy ajándékozni nem kötelező, hanem szívből kell hogy történjen.

– tette hozzá Berman. Így ha kapsz, ha adsz, tartsd fejben hogy a karácsony több, mint ajándékozás, inkább reflektáljunk az évünkre, arra hogy mit kívánunk és mit szeretnénk a következő évben.

Azért is fontos elgondolkodnunk az ajándékozási szokásainkon, mert egy friss országos reprezentatív kutatás alapján idén még többet költenénk karácsonyi ajándékokra, mint tavaly.

Korábbi cikkünkben írtuk, hogy bár a pandémia kezdete óta a magyarok többsége árérzékenyebb, tavalyhoz képest idén valamivel többet, átlagosan 59 ezer forintot költenének karácsonyi ajándékokra. A magyarok idei karácsonyi terveit vizsgáló felmérésből az is kiderült, hogy tízből négy ember úgy érzi, kevesebb időt tölt a mindennapokban családjával, barátaival, mint szeretné, többségük pedig az ünnepek alatt tervezi bepótolni az elmaradt találkozásokat. Ha pedig nincs mód személyes találkozásra, a legtöbben a mobilhívást választják. A felmérés azt is vizsgálta, hogy nálunk melyek a legnépszerűbb ajándékok. A ruhák, elektronikai cikkek, játékok még mindig listavezetőek, míg az utalványok, élmények és utazások a középmezőnyben végeztek.