Horribilis árak a magyar temetőkben: ennyibe kerül idén a mécses és a virág

Koszorúk, krizantémok és gyertyák, nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy ezek most a hét legkeresettebb portékái. Aki járt már kint a piacon vagy szétnézett az árudákban, az szembesülhetett azzal, hogy idén jócskán megugrottak a sírdíszek és koszorúk árai. Mik a legújabb trendek, és miért ez a drágulás? A HelloVidék utánajárt

Mindenszentek aztán Halottak napja, ez a két jeles nap szinte egyáltalán nem válik ma már el egymástól. Ilyenkor - mi magyarok - rendre meglátogatjuk a temetőkben halottainkat, gyertyákat, mécseseket gyújtunk és virágot vagy koszorúkat viszünk. Mivel a krizantém ebben az időszakban nyílik, hazánkban ilyenkor leginkább ezzel a virággal szokták díszíteni a sírokat, de a tobozokból és örökzöldekből, szárított virágokból készített sírdíszeknek is nagy keletje van. Hogyan alakult a virágkötők piaca az elmúlt években - milyen hatással volt a Covid erre az ágazatra? Vannak a koszorúkészítésben új trendek? Mire számítsunk, mennyit drágultak a koszorúk idén? - ennek jártunk most utána.

Csúcsszezon van ilyenkor a virágkötészetekben

A szezonális időszakban a mindenszentekre készülő, illetve a kegyeleti díszek a virágkötő munkájának jelentős részét adják, de nem csak ők vannak ebben az időszakban leterhelve.

A Halottak napja előtti az egyik legfontosabb időszak a virágszakma életében, nagyon nagy volumenű dolog. Van, aki egész évben nem foglalkozik virágkötészettel, de ilyenkor nekiáll és eladásra készít koszorúkat, tálat vagy mécseses díszeket. Erre szokták mondani, hogy boldog boldogtalan belevág, minden autó csomagtartóból mindenszenteki dísz kerül elő. Részben jó ez, mert megjelenik a piacon a magas nívójú és szakmailag is igényes munka, részben rossz is, mert lépten-nyomon látni szakmailag vállalhatatlan díszeket is. Persze, a pénz beszél, szokták mondani, de az sem feltétlenül igaz, hogy a kevésbé minőségi munkák annyival olcsóbbak lennének, ezért is érdemes, mielőtt vásárolunk, kicsit körbenézni

– mondta a HelloVidéknek Seres Györgyi kertészmérnök, virágkötő-mester és oktató.

Akármennyire is furcsán hangzik, az időjárás viszont nagyon befolyásolja, hogy mi fogy ilyenkor – emelte ki Boros Attila, a Virágkötők és Virágkereskedők Egyesületének elnöke.

