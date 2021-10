Mosógép és szárítógép – Így válasszunk készüléket a szakértő szerint

Egyre összetettebb megoldásokat kínálnak a modern mosógépek és szárítógépek, ezért nem csoda, ha a vásárlók elvesznek a funkciók, programok és méretek széles választékában. Ahhoz, hogy olyan döntést hozzunk, ami hosszú távon is kiszolgálja majd az igényeinket, számos szempontot kell figyelembe vennünk.

A téma kapcsán az Euronics nemrégiben egy belső kutatás keretében mérte fel, hogy milyen kérdésekben kérik a leggyakrabban a vásárlók a szakértékesítők segítségét – ezekre a kérdésekre válaszol most Stummer Attila, a boltlánc hálózatfejlesztési és oktatási vezetője.

A legfontosabb paraméterek

A szakértő szerint először is azt érdemes átgondolnunk, hogy a terméket hol fogjuk majd elhelyezni, és ott mekkora hely áll a rendelkezésünkre. Ez alapján már eldönthető, hogy felültöltős vagy elöltöltős, illetve keskeny vagy normál kialakítású mosógépet érdemes választanunk. Ha már leszűkítettük a lehetőségeinket, a következő szempont, amit figyelembe kell vennünk, az a család létszáma. Míg egy kétfős háztartásban elegendő egy kisebb méretű, 6-7 kg ruhatöltet mosására alkalmas gép is, egy négyfős, kisgyermekes családban egy 8-9 kg kapacitású eszközre is szükség lehet.

Gondoljuk át a mosási szokásainkat

Mielőtt vásárlásra adjuk a fejünket, gondoljuk át alaposan, hogy jellemzően hányszor mosunk egy héten és mi alapján válogatjuk szét a ruhákat – ez lesz a gép kiválasztásakor ugyanis a legfontosabb szempontunk. Ha színekre szétbontva inkább több kisebb ruhatöltetet mosunk szívesen, felesleges például nagyobb kapacitású gépet vennünk.

Ha átgondoljuk, hogy milyen funkciókat várnánk el az új géptől és milyenek a mosási szokásaink, könnyebben megfogalmazhatjuk az igényeinket. Ez vonatkozhat a gép tudására, márkájára, garanciális szempontokra, de akár a dizájnra is

– teszi hozzá Stummer Attila. A mosási szokásaink alapján meghatározható az is, hogy milyen programokra van valóban szükségünk mind a ruhatöltet nagysága, mind pedig a mosási ciklus hossza tekintetében.

Egy gyakran kihagyott szempont: az ajtó

Bár azt gondolnánk, a mosógép ajtajával kapcsolatos problémakört megoldottuk azzal, hogy kiválasztottuk, elöltöltős vagy felültöltős gépre van-e szükségünk, sok esetben problémát okozhat az ajtó nagysága és nyitásának iránya is. Mérjük le előzetesen, hogy a fürdőszobában elhelyezett bútorok mellett kényelmesen ki tudjuk-e majd nyitni az ajtót és gond nélkül tudunk-e ki- és bepakolni.

Egy felültöltős mosógép ideális választás lehet például az idősebb korosztálynak, hiszen a ruhatöltet behelyezésekor egy ilyen gép esetén nem kell lehajolni

– mondta el a szakértő.

Érdemes előre gondolni a szárításra is

Mosógép vásárlása esetén meghatározó szempont az is, hogy szeretnénk-e szárítógéppel kombinálni a készüléket. Stummer Attila szerint egy ilyen eszköz beszerzése számos előnnyel jár: átlagosan 6-12-szer gyorsabban száradnak meg a ruháink, kevesebbet kell vasalnunk, a kényelmen túl pedig olyan praktikus érvek is a gép mellett szólnak, mint a teregetéshez képest alacsonyabb páratartalom, ami kevésbé kedvez a penésznek otthonunkban, vagy a ruhák jó állapotának megőrzését szolgáló boholytalanító hatás.

Már 150-200 000 Ft között is találunk a legújabb technológiai megoldásokat és kényelmi funkciókat kínáló, megbízható eszközt, ráadásul ezek energiafogyasztásban sem jelentenek számottevő többletet

– tette hozzá.

A szárítógép kiválasztásakor a legfontosabb kérdés, hogy kondenzációs vagy hőszivattyús eszközt választunk. A kondenzációs eszközök olcsóbbak és magas hőfokon, rövidebb idő alatt szárítják meg a ruhákat – ezt a hőfokot azonban nem minden ruhadarab viseli jól. A hőszivattyús eszközök jelentősen kevesebbet fogyasztanak és többféle szövettípushoz kínálnak programot – alacsony hőfokon, kíméletesen, de hosszabb ideig szárítanak, ráadásul a ruhát sem gyűrik.

Hosszú távon gazdaságosabb és kényelmesebb megoldás egy drágább hőszivattyús szárítógép, hiszen az árkülönbséget az évek alatt megspóroljuk vele.

Energiahatékonyság

A jelenleg az elektronikai üzletekben kapható mosó-, illetve szárítógépek szinte már mind energiatakarékosak. Ha szeretnénk igazán óvatosan bánni a vízzel és az energiával is, érdemes az eco programot választanunk, hiszen minden mosógépen ez a leginkább környezetbarát opció. Ha a hosszú mosási ciklus miatt inkább mellőzni szoktuk ezt a funkciót, érdemes tudnunk, hogy a mosógép a legtöbb energiát a víz felmelegítésére használja fel, az eco mód alacsonyabb hőfokán pedig több idő szükséges a hasonló tisztítási hatékonyság eléréséhez. Ráadásul nem csak az energia- és víztakarékosság miatt érdemes sűrűbben használnunk ezt a programot: a lassabb felfűtési idő kíméli a ruhát és hagyja feloldódni a mosószert, így kíméletesebb tisztítást kapunk eredményként.

Újdonságok és extra funkciók

A döntésben néhány innovatív megoldás és extra funkció is szerepet játszhat. Az innovációk közül mindenképpen szót érdemel az inverteres motor, amely csendesebb, alacsonyabb energiafogyasztású és hosszú élettartamú működést garantál. Az okosfunkciók közül egyre keresettebb a távoli indítás, az utólagos programletöltés és a digitális diagnosztika.

Léteznek már automata adagolással ellátott gépek, amelyek maguk adagolják a mosószert és az öblítőt, amit nekünk elegendő csak időnként, nagyobb mennyiségben utántöltenünk. Izgalmas újdonság a gőzmosás is, amely akár 15-30 perces gyors programokkal is képes felfrissíteni, ezáltal pedig újra hordhatóvá tenni a ruhákat. Ezek a funkciók ráadásul nem elérhetetlenek: már 100-150 000 Ft között találunk hasonló megoldásokkal felszerelt eszközt.