40 százalékot zuhant a csapolt sörök forgalma, de a kis főzdék jól jártak

A legnagyobb sörgyárak erősen megérezték a koronavírus-járványt, a kisüzemi kézműves főzdék azonban még növekedni is tudtak, ha időben alkalmazkodtak. A kocsmák kiesésével az otthoni sörözésre és a kiszállításra került át a hangsúly, a dolgozók is a csapok mögül sokszor átálltak szállítani vagy csomagolni.

Bezáró kocsmák, a házibulik ellen hozott kijárási tilalom, elmaradó fesztiválok és kegyelemdöfésként az előre lefújt szilveszter - egy sor olyan korlátozást hozott a pandémia, amely nem kedvezett a sörgyárak idei forgalmának. Az év első kilenc hónapjában az öt vezető sörgyártó belföldi forgalma 6,5%-al esett vissza, 4,5 millió hektoliterre - közölte a Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Sörgyártók Szövetsége.

Nem meglepő módon a csapolt sörök eladása csappant meg leginkább: itt 40 százalékos a csökkenés.

A korábbi 9 százalék helyett ebben az időszakban mindössze 5,5 %-a volt az eladott söröknek kimért termék. A zuhanástól érdekes módon egyetlen kategória menekült meg: az alkoholmentes termékek. Ezek forgalma 269 ezer hektoliterre rúgott a nevezett intervallumban, ezzel már szintén öt százalék körüli arányát teszik ki a nagyüzemi főzdék eladásainak.

A Sörszövetség kérdésünkre azt írta: a negyedik negyedéves forgalomban is visszaesést várnak, egyedül abban bíznak, hogy a következő esztendő hozhat majd némi megváltást. Ám ha még a legnagyobbak sem úszták meg a bulizásmentes hónapokat, vajon hogyan állnak most az utóbbi években valóságos sörforradalmat elindító, kisüzemi főzdék? Az általunk megkérdezett két nagyobb kézműves üzem tapasztalataiból az derült ki: a többség gyorsan igyekezett alkalmazkodni, és akinek ez sikerült, az még profitálhatott is az eddig nem látott piaci helyzetből.

Kiestek a kocsmák

- Az összes eladások terén meglepő módon, de tudtunk növekedni, már novemberig elértük a tavalyi számot, ami ez után jön, az már pluszos a tavalyi évhez képest. Ennek sok oka van, az egyik legfőbb, hogy sok lábon áll az értékesítésünk. Ha kiesik a rendezvény vagy a horeca-láb (szállodák, éttermek, kávéházak - a szerk.), akkor meg tud erősödni a webshop, a hipermarket vagy az export - mondta el lapunk kérdésére Prischeczky Botond, a Monyo Brewing Co. marketing managere.

Hasonló folyamatokról számolt be nekünk Sefcsik Márton, a Mad Scientist business development managere is, aki szerint a szezon felemás volt, emiatt a nagyüzem szenvedett, a prémium szektor viszont valamelyest erősödni tudott. Mint fogalmazott: a 2020-as év rosszabb, mint amilyennek januárban várták, de jobb, mint amire márciusban számítottak végül.

- Gazdasági szinten a kocsmák bezárása érint minket a legérzékenyebben, mivel számos évek óta jól bejáratott partnerünk és barátunk megélhetését és az ő általuk fogalkoztatott embereket egzisztenciáját sodorta végveszélybe a második hullám - magyarázza Sepcsik.

"A hordós-palackos arány eltolódott, 95%-ban palackban szállítjuk ki a sört"

- összegez Prischeczky. Hozzáteszi: a kocsmákba menő harminc literes hordók nagyon minimálisan vannak kihasználva, egy-két kocsma szállít ki egy literes PET-palackokba csapolt sört.

A Monyónál is hozzáteszik, hogy aggódnak a velük partner bárok miatt, mivel azt mondják: kettő, maximum három hónapot tudnak kihúzni nyitvatartás nélkül. “Nagy veszteség lenne, ha a kraftsörös bárok nem tudnának újranyitni tavasszal" - húzza alá a főzde marketingese. A fesztiválos kieséseket mindkét cégnél elsősorban a nemzetközi rendezvények miatt sajnálták, ahol erős export-kapcsolatokat tudnak építeni.

Buli helyett menekülés

Arra a kérdésünkre, hogy egy gazdasági válság közepette mennyire sokan vásárolnak prémium italokat, Prischeczky Botond azt feleli: “amit nem kocsmában vernek el, azt nálunk költik el, mert megmarad a kraft sör iránti igény." Hozzáteszi, hogy ez annak is köszönhető, hogy öt év alatt erős rajongótábort sikerült kiépíteniük.

Elárulta, hogy tervezik mini partihordók értékesítését, mivel karácsony előtt jelentős az ilyesmire az érdeklődés, sokan szeretnek kraft söröket adni ajándékba. Azt persze megjegyzi, sokan elveszítették a munkájukat a járvány miatt, náluk értelemszerűen nem prioritás most ilyen drágább termékeket venni

- A fogyasztás helyszíne is átkerült a vendéglátóipari egységekből a hálószobákba és nappalikba, és "social lubricant" (társasági fogyasztás - a szerk.) helyett inkább talán egyfajta menekülést jelentenek ezek az alkoholos termékek. Nem is feltétlenül csak stresszoldás szinten, hanem amiatt is, amit ez a világ, a nyitottság, kreativitás jelent sokak számára - mondja Sefcsik Márton.

Szerinte most a kraft-piacon leginkább a középkategóriás tételek szenvednek el visszaesést.

Mint kifejti, a limitált különlegességekre továbbra is nagy az igény és mások “olcsóbb-hangosabb-esetleg mesterségesen aromázott tételei is mennek". A cégvezető ezeket “kapudrognak" vagy belépő szintnek nevezné.

“A kettő közötti szegmens szenved most talán a legjobban, a klasszikusabb dupla ipák, vagy hordóérlelés nélküli stout-ok, porterek" - összegez. A Monyónál nem tudtak specifikusan most kevésbé fogyó típust mondani, mint kérdésünkre elmondták: továbbra is a legnépszerűbbek az IPA-k, mellé pedig a lagerek és a sour ale-ek is jönnek föl.

Csaposból csomagoló

A Monyo vezetőjétől megtudjuk: nagy előnyük volt az első lezáráskor márciusban, hogy akkor még kevés kisüzemi sörfőzdének volt jól használható webshopja. Emellett elmondása szerint az akkor indított “Ments meg egy csapost!" kampányuk is segített, amelyben összeállított sörcsomagokkal kétmillió forintot gyűjtöttek csaposoknak, szintén segített a köré épített kampánnyal. Kiemeli:

“Napi 100-150 megrendelés volt a webshopban, voltak olyan alap sörtípusaink, amelyből hiány keletkezett. Volt egy két-három hét, amikor azt hittük, nem kell annyit termelni, de kiderült, hogy a webshop nagyon tud működni"

Hozzáteszi, hogy a mostani karácsony előtti növekedés, már nem olyan jelentős, mint az első lezárás alatt, mert mint fogalmaz, “már mindenkinek van webshopja". Mindkét főzde azt válaszolta nekünk, hogy nem bocsátottak el senkit, ez azt is jelentette azonban, hogy sok kollégájuk új munkakörben kezdett dolgozni.

“Még tavasszal megfogadtuk, hogy gazdasági okok miatt egy kollégától sem fogunk elköszönni. Tavasszal is ha kell félállásban toltuk minden szinten, de ahogy lehetett, rögtön visszavettünk mindenkit rendesen" - írták a Mad Scientistnél. Hozzáteszik, az általuk üzemeltetett bárjuk dolgozóiért is felelnek, akiknek a főzdében és a webshop körül adtak munkát. A Monyo két saját kocsmájának csaposai szintén a webshopos rendeléseket csomagolták, de volt olyan csapos és sales-es munkatársuk is, aki saját kocsijával vitte ki a rendeléseket.

