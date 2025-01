Óriási csődhullám indul 2025-ben Magyarországon? Rengeteg ember munkahelye húzhatja le a rolót

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Egyelőre nem látszik, hogyan fordulhatnának vissza abból a csökkenő tendenciából, ami 2022 nyara óta tart. Krausz Zoltán vállalatépítési mentor lapunknak azt mondta: sok olyan vállalkozó van, akik a jelenlegi helyzetből is ki tudják hozni a legjobbat, de azt is lehet érzékelni, hogy a KATA átszervezése óta egyre többen dobják be a törülközőt.

Még mindig nem tudott kijönni a gödörből a vállalkozások csökkenő tendenciája, pedig a lehetőségek azért adottak lennének a fordításra - ez derült ki egyrészt a KSH számaiból, mind pedig a lapunk által megkérdezett szakértő nyilatkozatából. Az adatok alapján nem csak az rajzolódott ki, hogy a társas vállalkozások egyre nagyobb mértékben döntenek a leállás mellett, hanem az is, hogy az "egyénizők" sem állnak valami fényesen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! De vajon tényleg annyira rossz ma a vállalkozóknak, hogy indokolt lenne a folyamatos csökkenés a számukban? Mennyiben tehet róla a KATA két évvel ezelőtti átrajzolása, hogy egyre kevesebb az egyéni vállalkozó? És megfordulhat-e a tendencia akár rövid időn belül? Erre kerestük a választ ebben a cikkben. Folyamatosan zuhan a vállalkozások száma 2024 novemberében és az év utolsó hónapjában sem állt meg a társas vállalkozások számának csökkenése - ezt vettük észre a KSH vonatkozó adatsorában. Decemberben százzal kevesebb regisztrált társas vállalkozás volt az országban, és ez a szám utoljára 2022 októberében stagnált, azóta folyamatos csökkenésben van. Az is jól látszik, hogy összességében az új bejegyzésű társas vállalkozások sem állnak jól, vagyis egyre csökken a cégalapítási kedv. Az új bejegyzések száma utoljára 2022 őszén ment 3 ezer fölé, azóta egyszer sem érte el ezt a számot. Észrevehető az is, hogy a tavalyi év utolsó hónapjaiban ez a szám is egyre csökkent, tehát egyelőre kiút sem látszik a csökkenésből, ami évek óta tart. Miért esik a vállalkozási kedv? Krausz Zoltán vállalatépítési mentort arra kértük, igyekezzen megfejteni az okait a vállalkozások egyre csökkenő számának. Mint lapunknak elmondta: hibáztatható a covid és a háborús helyzet a csökkenésben, csakhogy más oka is lehet mindennek. A napi gyakorlatban két tényezőt látok: egyrészt kevesebben „álmodoznak” a szó lehető legpozitívabb értelmében. Kevés ösztönző, jó példát mutató történet hiányában kevesebben képzelik el, hogy milyen jó is lenne cégtulajdonosnak lenni. A nehezen kiszámítható vállalkozói környezet sokszor még inkább terheltté teszi egy cégtulajdonos egyébként sem egyszerű életét, ennek pedig van visszafogó hatása. A kiszámítható gazdasági növekedés többet ér ennek a rétegnek, mint egy szuper év egy óriási visszaesés után - fogalmazott a szakértő. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy szerinte aki akar, az a nehéz helyzetből is kihozza a legjobbat - vagy legalábbis törekszik rá. Ezzel együtt az igazán profi cégek az ilyen helyzetekből is kihozzák a legtöbbet – vagyis például egy átmenetileg csökkenő piacon tartják a pozíciójukat, miközben a versenytársaik visszaesnek. Az ilyen hullámvasúton mindig a felkészült, jó menedzsment rendszerekkel rendelkező cégek tudnak nyerni. A többiek visszaesnek vagy kiesnek a piacról. Most is éppen ez történik - tette hozzá Krausz Zoltán. Megkérdeztük a szakértőtől azt is, hogy vajon a gyakran emlegetett vállalkozói terhek okozhatják-e hogy egyre kevesebben mernek belevágni a vállalkozásba? Erre pedig a szakérő egyértelmű választ adott. Nem hiszem. A terhek igen vállalkozó-barátak számos más EU-s országéhoz képest. Persze egyes elemekben lehetnek komoly eltérések. A társas vállalkozások esetén a csökkenés annak a tisztulásnak is betudható, amit egy nehéz gazdasági év okoz. Az egyéni vállalkozás fenntartása ehhez képest sokkal kedvezőbb, hiszen úgymond alig kerül valamibe akkor is, ha éppen nincsen benne gazdasági aktivitás - mondta erről Krausz Zoltán. Nem állnak jól az egyéni vállalkozások sem Amikor két és fél évvel ezelőtt jelentős módosításokat vezettek be a KATA-rendszerben, ezrével szűntek meg az ilyen vállalkozások. A szakértő szerint ez a módosítás valóban nem tett jót az egyéni vállalkozások számának: a KSH adatai szerint a járások kétharmadában még a tavalyi év végén is szüneteltek az egyéni vállalkozások. Ennek van a legnagyobb valószínűsége. Ami biztos, az az, hogy több profi cégre van szüksége az országnak. Persze jó, ha a munkaerőpiac rugalmas marad ezzel a foglalkoztatási formával, amennyiben ez mindkét félnek megfelel - mondta Krausz Zoltán. Végezetül a szakember elmondta, szerinte mire lenne szükség ahhoz, hogy a vállalkozások, ha nem is azonnal, de talpra tudjanak állni, vagy legalábbis a csökkenő tendencia megfordulhasson a szférában. Van egy nagyobb, átlagosan teljesítő réteg, akik kitettebbek a gazdasági és politikai változásoknak, ami sokszor a cég túlélésébe kerülhet. Jók azok a kezdeményezések, amelyek pozitív vállalkozói életutakat emelnek ki. Ilyet mostanában főleg bankoktól láttam. Többet lehetne ezeket az oktatásban is megjeleníteni. Az elkövetkező évek problémáját talán nem oldja meg, de a következő generációban még sok lehetőség van - zárta gondolatait.

Címlapkép: Getty Images

