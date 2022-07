Óriási csapást mért mindenkire a KATA-módosítás: erre számítanak a könyvelők

A KATA végével a kormány olyan helyzetet teremtett az adóév közepén, amivel nemcsak a kisvállalkozókat terhelte le és tette működésképtelenné, hanem hatalmas terhet rótt a könyvelő társadalomra. A HelloVidék Hoffmanné Klemm Szilviát és Etédi Gábort kérdezte, hogy mire lehet számtani az elkövetkezendő hetekben.

Nem rég jelentette be a kormány, hogy átalakul a KATA olyan módon, hogy sokan nem fogják tudni a továbbiakban ezt az adózási formát választani. Hoffmanné Klemm Szilvia, regisztrált mérlegképes könyvelő, az Online Vállalkozói Tudástár e-bookjának szerzője szerint jelenleg kifejezetten feszült a helyzet a vállalkozók körében, hiszen sok esetben az eddigiekhez képest a többszörösére nő az adóteher.

Ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy az infláció miatt alapvetően egyre kevesebb marad a kasszában a hónap végével. Amin ezek a változások sem segítenek: minden drágább lesz, hiszen nőnek a kisvállalkozók adóterhei, amit a fogyasztókra fognak áthárítani.

Nagyon sokan el sem tudták képzelni, hogy valaha nem 50.000 Ft lesz az adó mértéke, hanem ennél magasabb. Mindezek azt eredményezik, hogy akik ezt nem számolták végig és emiatt irrálisan alacsony áron nyújtottak szolgáltatást, kifognak esni a piacról, mert nem fognak tudni olyan mértékben árat emelni. Nagyon kevés olyan vállalkozásról tudunk ahol ezt a kedvező adóelőnyt arra használták volna fel, hogy tartalékot képezzenek akár a privát élethez, akár egy komolyabb vállalkozás építéséhez. – tette hozzá Etédi Gábor mérlegképes könyvelő, pályázatírót, a Capitale Vagyonkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Kft ügyvezetője.

A szakértők szerint pedig azzal, hogy mindezt az adóév közepén, rövid átfutási idővel vezették be csak tovább ront a helyzeten.

Ha belegondolunk az ügyfélnek át kell gondolnia bevételeit, kiadásait, könyvelővel egyeztetve ki kell számolni, milyen adónemre érdemes áttérni. KATA hatálya alól kilépve 30 napon belül záró bevallást kell készíteni, a KATA adóalanyiság megszűnését az Önkormányzatok felé is jelezni kell iparűzési adó tekintetében. A KATA-ból való kilépés miatt ide is záró bevallást kell beadni minden egyes ügyfélnek. Ez nagyon sok munkaidőben, maga a kalkuláció is, ha minden egyes adónemet végig vizsgálunk, és maga az adminisztráció is, főként ha csak arra gondolok, hogy sem az ügyfélkapu, sem az e-Önkormányzat felülete nem működi megfelelően, sokszor be sem lehet lépni. A KATA-s Bt megszüntetése meg végképp több időt kíván, hiszen akik nem szeretnék tovább folytatni végelszámolásba kezdenek, akik igen, azoknak meg könyvvizsgálatra lesz szükségük. Ami egyébként megint pénzügyi terhet jelent sok kicsi katás Bt-nek

– mondta el Hoffmanné Klemm Szilvia, aki szerint legkorábban is 2023. január 1-ei határidó lett volna reális az átállásra.



Ez mindenképpen hatalmas munka a könyvelőknek, és nem egyszerű a vállalkozóknak sem, hiszen egyik napról a másikra 2-3-4 szeres adókat kell majd kitermelni és megfizetni. Nekünk a napi feladatainkat is el kell végezni, ez mind azon felül teljesítendő, ami a napi 8 órás munkába sehogy nem fér bele

– tette hozzá a szakértő.

Etédi Gábor nem lát sok kiutat a helyzetből: aki szeretne – vagy kénytelen – egyéni vállalkozóként gondolkozni az vagy általányadózó lesz, vagy tételes adózó. Akik pedig BT-formában választották ezidáig a KATA-t azok a TAO és a KIVA közül tudnak választani.