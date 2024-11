Itt a legendás magyar vállalat vége? Felszámolás alatt a Dunaferr, mi lesz a melósokkal?

Pont kerülhet a Dunaferr évek óta húzódó kálváriájának végére, a mai napon közzétették a felszámolási dokumentumokat.

Megindult a felszámolási eljárás a Dunaferr maradék cégei ellen - ez a Cégközlönyre feltöltött dokumentumokból derült ki. Arról mi is írtunk korábban, hogy a cég érdemi tevékenységet nem vegez, a dolgozóknak is harcolniuk kell a bérükért - ezt a helyzetet szeretnék most megszüntetni.

A céget nemrégiben egy indiai hátterű vállalatcsoport vásárolta fel, akik időről időre újabb állami támogatásokat vettek fel, de úgy tűnik, erre többet nem számíthatnak. A dolgozók bérfizetése egy ideig biztonságban van, ugyanis a kormány erre átmenetileg garanciát vállalt, és a fizetés most is rendben megtörtént. Jelenleg a céghálóból két cég felszámolóját ismerni: a Duna Furnace Kft. felszámolója a Capital Inkom Kft, a Dunarolling Kft-é pedig a Felszámoló-Reorg Kft.