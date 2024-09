Óriási a botrány a legendás magyar gyárnál: közel az összeomlás, bekeményítenek a melósok

Hétfőn 13 órától demonstrációt tartanak a vasmű dolgozói - értesült vállalati forrásból a Népszava.

A lap értesülése szerint hétfőn 13 órától demonstrációt tartanak a vasmű dolgozói az egykori Dunaferr, ma Liberty Dunaújváros néven futó cég főbejáratánál. „Egyszerűen ellehetetlenültünk, és ellehetetlenült a társaság is. Ez így nem mehet tovább, valamit tenni kell, ha csak nem az a cél, hogy bedőljön az egész vasmű” – fogalmazott a lapnak az egyik illetékes. Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke megerősítette a híreket. Hozzátette nagyobb demonstrációt, előre bejelentett figyelemfelhívást akarnak tartani. Szeretnének ezzel is nyomást gyakorolni a tulajdonosra, hogy tegyen végre valamit, s induljon be a termelés.