Rengeteg vállalkozó cserélheti hamarosan AI-ra a könyvelőjét: emberi munkára már nincs is szükség?

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) Facebook oldalán és honlapján részletesen bemutatott szempontok alapján 2040-re várja a KKV körben a könyvelés megszűnését. A nagyvállalati könyvelés és könyvvizsgálat még néhány évtizedig fennmarad majd, de nagyrészt ehhez se kell már ember által végzett munka.

A kreatívitás, az önálló gondolkodás, a tájékozottság, a kombinációs készség és a szervezőerő továbbra is érték marad a gazdasági életben, ehhez azonban már alig kell majd lexikális tudás. A kérdéseket 2040-re a gép már gyorsabban fogja megválaszolni, mint az ember (egyes témákban ez már most is így van) - írták.

A jelenleg még fiatal, tehetséges könyvelők egy szűk köre addigra "gazdasági tréner" lesz, divatosan nevén: business coach. A könyvelőkre feszült átmeneti évtizedek várnak, sokan már menet közben feladják majd. Az MKOE - mint a szakma legnagyobb független érdekvédelmi szervezete - lehetőségei szerint, mindent elkövet, hogy a könyvelői szakmát felkészítse, támogassa, és érdekeiket képviselje - áll a közleményben. Az ügyfeleket, munkáltatókat arra kérik, hogy november 10-én, vasárnap emeljék a poharukat a könyvelőjükre.

November 10-e a számviteli szakemberek, egyben a könyvelők nemzetközi világnapja

A Kulcs-Soft hazai vállalkozókat kért fel, hogy osszák meg a közvéleménnyel, miért hálásak idén a könyvelőjüknek. A cég tapasztalatai szerint a könyvelők sokszor rendkívül nagy időnyomás alatt jelentős munkaterhelésnek vannak kitéve. Ráadásul a könyvelőkkel szembeni legfontosabb elvárás a precizitás és a változó adózási szabályok folyamatos követése, tudásuk naprakészen tartása.

Könyvelőnek lenni hatalmas felelősség, egy kkv életében a legfontosabb üzleti döntések múlhatnak azon, hogy a könyvelő sokszor személyes áldozatokat vállalva időben adatot szolgáltasson a vállalkozónak. Illőnek gondoljuk, hogy a vállalkozók legalább évente egyszer kifejezzék hálájukat a könyvelőjük felé, akiknek köszönhető a cégek pontos adminisztrációja, pénzügyeik gördülékeny bonyolítása

– hívta fel a figyelmet Szabó Ervin, a Kulcs-Soft vezérigazgatója. A cég hazai vállalkozó partnerei közül keresett meg néhányat, akik örömmel vállalták, hogy egy-egy videós történetben osszák meg elismerésüket saját könyvelőjükkel kapcsolatban. A többek között cukrászdát, ruhaboltot, vagy éppen szállodákat fenntartó vállalkozók kisvideóit felhasználva indított online kampányt a cég a könyvelők világnapjára időzítve. Egyúttal várják a könyvelős történeteket a hazai vállalkozóktól, a beérkező legjobb, legkifejezőbb történeteket pedig feldolgozzák és megismertetik a közösségi médiában - áll a közleményben.

Miért november 10-e?

Idén lesz kereken 530 éve, hogy Velencében megjelent Luca Pacioli forradalmi műve, a „Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita”, vagyis „Az aritmetika, a geometria, az arányok és árnyalatok összefoglaló tárgyalása”. Az 1494. november 10-én napvilágot látott, több mint 600 oldalas műben mutatta be a szerző a kettős könyvvitel rendszerét, és ezzel számottevő szerepet játszott a világ gazdaságának kereskedelmi és ipari fejlődésének.

Emiatt választották a 2008. évi könyvelői konferencián november 10-ét a számvitel és a könyvelők világnapjának, amelyet a Nemzetközi Könyvelői Unió (International Federation of Accountants, IFAC) szervezett. A világnap célja a szakma megbecsülésének növelése és a könyvelési szakmában dolgozók munkájának elismerése, így a döntés mögött szakmai szervezetek és könyvelők közösségeinek támogatása áll.