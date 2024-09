Óriási tőkeinjekciót kaphatnak ezek a magyar kkv-k: ez a feltétele a gigatámogatásnak

Új, mintegy 60 milliárd forint keretösszegű tőkeprogramot indít a Nemzeti Tőkeholding (NTH) a hazai vállalatok kifektetéseinek, azaz az országhatárokon átnyúló beruházásainak, illetve cégalapításainak és -felvásárlásainak elősegítésére - közölték. A Kifektetési Magántőkealap tőkeoldali finanszírozással járul hozzá Magyarország profitegyenlegének javításához és a magyar cégek nemzetközi versenyképességének növeléséhez, ezáltal a gazdaság fenntartható és dinamikus fejlődéséhez.

Magyarországon csaknem 16 ezer exportképes magyar tulajdonú kis- és középvállalkozás működik, a GDP-arányos export pedig meghaladja a 60 százalékot. Összhangban a Nemzetgazdasági Minisztérium törekvéseivel, a dinamikus növekedéshez a magas szintű export fenntartása mellett szükség van a külföldi leányvállalatok létrehozásával járó nemzetközi piaci terjeszkedés, azaz a kifektetések ösztönzésére is.

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztési stratégiáért és kifektetésért, valamint kereskedelemért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a gazdasági növekedés és a versenyképesség további fokozása érdekében elengedhetetlen, hogy a magyar vállalkozói szektor minél szélesebb köre képes legyen tőkéjét nemzetközi szinten is befektetni. Ez jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a hazai cégek sikeresen bővíthessék piacaikat, valamint erősíthessék kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeiket. A kormány célja, hogy olyan nemzeti bajnokokat neveljen ki, akik képesek a globális piacon is megállni a helyüket, valamint növelje azoknak a vállalkozásoknak a számát, amelyek képesek nemzetközi szinten is sikeresen teljesíteni.

Kifektetéseket elsősorban tőkeerős és érett nagyvállalatok tudnak megvalósítani, amelyek gyorsan növekednek, innovatívak, magas hozzáadott értéket teremtenek, így a külpiacokon is sikeresen érvényesülnek. „Azáltal, hogy ezek a vállalatok a tőkealap segítsévégel külföldön beruházásokat valósítanak meg, leányvállalatokat hoznak létre vagy éppen cégeket vásárolnak fel, javulhat a termelékenység, nemzetközi szinten is kamatoztathatóvá válik a meglévő tudás és technológia, áttörhetők a hazai piaci keretek, és új kapuk nyílnak a távolabbi országok eléréséhez” – hangsúlyozta a kifektetések fontosságát a vállalatok szempontjából Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Célzott segítség a nemzetközi terjeszkedési alternatívákhoz

A kifektetés tőkeigényes tevékenység, ezért indokolt az állami ösztönző szerepvállalás ezen a területen. Ennek mentén indítja el a Nemzeti Tőkeholding 165 millió dolláros, vagyis mintegy 60 milliárd forintos keretösszeggel a Kifektetési Magántőkealapot, amelynek célja a magyar tulajdonú piaci szereplők nemzetközi projektjeinek támogatása, külpiaci megjelenésük elősegítése. Az alapot az NTH tulajdonában álló, a nagyvállalatok tőkebefektetéseinek specialistája, a Focus Ventures Zrt. kezeli.

A tőkealap földrajzi szempontból elsődlegesen Európa, azon belül elsősorban Nyugat- és Közép-Kelet-Európa, illetve Ázsia, azon belül is kiemelten a Közép-Ázsia régió országaiban tervez befektetéseket. A megcélzott szektorok tekintetében az alap generalista, de fókuszban tartja a Versenyképességi Stratégiában kiemelt ágazatokat, így az agár- és élelmiszeripart, a logisztikát, a megújuló energia területét, a könnyűipart, az infokommunikációs technológiai szektort, a nyersanyagipart, továbbá az egészségipart.

Egy-egy befektetés értéke 1 és 25 millió dollár között alakulhat. Az egyes ügyletekhez minimum 30 százalékos társbefektetői hozzájárulás, azaz önerő szükséges a kifektetni kívánó magyar vállalatok részéről. Az alap a kockázatmegosztás alkalmazása mellett iparági minimum hozamot vár el a befektetésektől. „Jelenleg az aktív projektkeresés fázisában vagyunk, tehát folyamatosan kutatjuk a potenciális befektetési, tőkekihelyezési lehetőségeket és a lehető leggyorsabban feldolgozzuk a jelentkező céltársaságok beérkezett igényeit” – tette hozzá Katona Bence.