Sorra szűnnek meg magyarok munkahelyei: mi lesz most az ott dolgozókkal?

Júliusban is folytatódott a cégszám csökkenése, ez már a második egymást követő hónap, amikor a társas vállalkozások száma 510 ezer alá esett - olvasható az OPTEN közleményében. A cégalapítási kedv továbbra is alacsony, idén eddig ezerrel kevesebb vállalkozás alakult, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az új belépők és kilépők egyenlege negatív, ami a vállalkozói szféra zsugorodását mutatja.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb gyorsjelentése szerint 2024 első félévében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok alapján 1,3 %-kal, míg a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok alapján 1,5 %-kal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. Ugyanakkor az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,2 %-os visszaesést mutatott. A GDP féléves volumenváltozásának növekedésében jelentős szerepet játszott az alacsony bázis, ám az idei teljesítmény továbbra sem érte el a 2022. évi hasonló időszak szintjét.

Az OPTEN adatai szerint júliusban tovább csökkent a működő társas vállalkozások száma több mint 700 céggel, így tavaly decemberhez képest jelenleg közel 8 ezerrel kevesebb vállalkozás járul hozzá a gazdaság teljesítményéhez.

2022 októbere óta tart ez a folyamat, és a július már a második hónap, amikor a társas vállalkozások száma 510 ezer alá csökkent az idei évben. A megszűnések mértéke szezonálisan nem kiugró, a tavalyi évnél alacsonyabb szinten mozog, és a járvány előtti időszakot idézi. Az alapítási kedv azonban egyértelműen alacsony, ami véleményem szerint a gazdasági környezet állapotát tükrözi

– mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Az elmúlt két évben a július nem bizonyult a cégalapítások szempontjából erős időszaknak, az új alapítások száma jellemzően alatta maradt a havi átlagnak. Bár idén júliusban a cégalapítások száma több mint száz vállalkozással növekedett az

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Előző hónaphoz képest, még így is több mint 60 céggel maradt el az előző év azonos időszakához viszonyítva. Jelenleg nem látszik arra utaló jel, hogy a cégalapítási kedvben jelentős változás következne be. Az elmúlt évek legnagyobb cégalapítási hullámát 2021-ben tapasztaltuk, amikor az év első hét hónapjában több mint 20 ezer vállalkozás jött létre, és éves szinten is rekordot döntve közel 34 ezer céget alapítottak. Ennek hátterében valószínűleg a 2020-ban a járvány miatt elhalasztott cégalapítások következő évre történő átvitele, valamint a gazdaság "felpattanásába" vetett bizalom állt, amelyet a 2021-es GDP adatok részben alá is támasztottak. Azonban 2022-től a gazdasági környezetben bekövetkezett jelentős változások – mint a háború, az energiaválság és az árfolyam-ingadozások – nem kedveztek a cégalapítási kedvnek.

Az alakulások és megszűnések olyan statikus képet festenek, amelyben a megszűnés a cégbírósági törlést jelenti. Valójában azonban egy vállalkozás gyakran már előbb befejezi a gazdasági tevékenységét, még mielőtt a cégbírósági eljárás megkezdődne. Ezért fontos figyelemmel kísérni az elindított eljárások számát és azok viszonyát az új alapításokhoz, mivel ez jobban tükrözheti a gazdaság tényleges állapotát. Az idei év első hét hónapjában a cégalapítások és az új eljárások egyenlege negatív volt, több mint 5 ezer céggel többen szüntették meg tevékenységüket, mint ahány új vállalkozás indult. Ez a szám tavaly ugyanebben az időszakban még nem érte el a négyezret. „Az idei egyenleget összehasonlítva a tavalyival azt látjuk, hogy az alapítások száma ezerrel kevesebb volt, mint az előző évben, és az eljárások száma is kissé meghaladta a tavalyit. Mindez arra utal, hogy jelenleg nem várható tartós fordulat a cégtrendben" – mondta Alföldi Csaba céginformációs szakértő.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) júliusi értéke átlagosan 9-10 százalék körül mozgott. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Heves vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Veszprém, Somogy és Békés vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.