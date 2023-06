Drámai helyzet a magyar utakon: ez még sok ember életét keserítheti meg, még több drágulást hozva

Drámai helyzet felé közelít a hazai közúti fuvarpiac, zuhannak a hazai fuvarozók megbízásai: aki túl akar élni, meg kell próbálnia új piacokon és új termékekkel megtölteni a kamionjait – írja a Világgazdaság.

Egyre kevesebb a hazai fuvaroznivaló: az ipari termelés 2023 első négy hónapjában 4,3 százalékkal, az építőipari 7,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, de nem ígér sok jót a rendelésállományok április végi állapota sem: egy év alatt 9,8, illetve 27,5 százalékkal estek – emlékeztet a lap. A nehézségekről Lajkó Ferenc közúti fuvarozási szakértő beszélt, szerinte: „ha talános a recesszió, akkor sajnos a kereslet-kínálat egyensúlya tartósan felborul, ami általában árnyomást okoz. A jelenlegi árcsökkenést tovább súlyosbítja, hogy az inflációs gazdasági környezet miatt a fuvarozási költségek összességében nőnek, még akkor is, ha csökkent az üzemanyag ára."

Az így kialakult ár-költség prés pedig nagyon gyorsan okozhat veszteséget, amivel párhuzamosan a kapacitás csökkentése is komolyan felmerül a veszteségek minimalizálása és a túlélés érdekében. A szakértő szerint ez azt is eredményezi, hogy a mostani recessziós gazdasági helyzetben érdemesebb inkább kivárni a fejlesztésekkel azoknak a fuvarozóknak, akiknek a megbízói kevesebb fuvart tudnak adni. De akiknek van elég megbízásuk, azoknak is érdemesebb óvatosabban beruházniuk – vélekedett Lajkó Ferenc.

A szakértő a lapnak adott interjújában beszélt arról is, hogy bár a kiesés valamelyest pótolható külföldi fuvarokkal, de azért azt látni kell, hogy Nyugat-Európában is recesszió van, csak talán kisebb volumenkieséssel, mint itthon. Illetve fontos kiemelni, hogy a belföldi fuvarozóknak azért is nehezebb a helyzetük, mivel a gépjárműveik, a gépkocsivezetőik és az irodai személyzetük sem feltétlenül van felkészülve a nemzetközi fuvarok lebonyolítására, így ők reálisan csak a határ menti külföldi szállításokkal tudják pótolni a kieső haza mennyiséget.