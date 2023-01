Kimutatta gyilkos fogait a Cápák között legszelídebb ragadozója: hihetetlen, mit művelt a stúdióban

Vasárnap este láthatták a nézők a Cápák között című üzleti showműsor 5. évadának 4. részét az RTL műsorán, melyben ezúttal 5 vállalkozó állt a befektetők elé. A Pénzcentrum segítségével most felidézhetjük a legizgalmasabb pillanatokat.

Aki szereti a véres küzdelmeket, a befektetők harcát, az egészen biztosan jól szórakozott vasárnap este a Cápák között című üzleti showműsor 4. epizódja alatt. A legszelídebbnek tűnő befektető, Balogh Petya megmutatta ugyanis, milyen az, ha valamit nagyon akar. De kezdjük az elején.

A Tasman ördög krémkavarásra adta a fejét

Dévényi Kati, a legendás sminkes és fia, Dévényi Máté 2020-ban az értékmentés jegyében megvásárolt egy 30 éve működő kozmetikai manufaktúrát, ahol korábban liposzómás szérumokat gyártanak. 2021-ben új csomagolást és új márkanevet kapott a termék. A gyártás teljes egészében saját tulajdonukban van, napi 1500 darab készül a krémekből, szérumokból.

Az előző két évben 8 millió forintnyi árbevételt termeltek ki, viszont ez nagyrészt a pandémia miatt alakult így. A termékek mindegyike 6880 forintos áron vásárolható meg, ebből 3-4 ezer forint a profit. A vállalkozás életében eljött az a pont, amikor hozzáértő, profi támogatásra és némi anyagi befektetésre is szükségük van: 6 millió forintért cserébe 30 százalékot ajánlottak fel a cégükből.

A pitch után Kati és Máté még szinte levegőt sem vett, Moldován András azonnali, viharos gyorsasággal tett ajánlatot a fenti feltételekkel, majd Tomán Szabina és Lakatos István jelezte, szívesen beszállnának. Ebből is jól látszik, hogy a Cápákat lenyűgözte Kati szakértelme és elhivatottsága, valamint az, hogy rájött, profi segítségre van szüksége. Rövid egyeztetés után Moldován András ajánlatát fogadták el.

Mobiltelefon helyett mesét a gyerekeknek!

A színház világából érkező vállalkozók elsősorban a kisgyerekes szülőket próbálják megfogni termékükkel. A pandémia szülte a vállalkozás ötletét: játékos fejlesztőket alkottak gyermekeknek. Saját webshopjukban 100%-os árréssel tudják árulni termékeiket, de céljuk egy új értékesítési csatorna kiépítése: ez lenne az Okosmese színházi roadshow, egy 2x 15 állomásos turné. Ennek megvalósításához azonban tőkére van szükségük: 7 millió forintért jöttek a befektetők elé, és 20 százalékos részesedést ajánlottak fel ezért a pénzért.

Kérdésre elárulták, hogy tulajdonképpen a könyv a főtermékük, 800 ezer forintnyi bevételük van eddig belőle, augusztus óta vannak piacon, de 2023-ra a havi 40 csomagot akarnak eladni belőle (ez kb. havi egymilliós bevételt jelentene). A Cápáknak tetszett az ötlet, ugyanakkor sorra kiszálltak, Balogh Levente szerint még nagyon gyengék, Tomán Szabina úgy érezte neki ezzel nagyon sok dolga lenne, és nem éri meg. Moldován András sem látta benne meg a vissza nem térő lehetőséget, nem ment velük, Balogh Petyának tetszett az ötlet, cuki és kreatív a projektnek tartotta, de hogy üzlet-e, az számára még nem derült ki. Ő is kiszállt.

Lakatos István maradt utolsónak, ő 20 helyett 33 százalékért, de beszállt az üzletbe. Mint elmondta, lelkiismeretfurdalás van amiatt, hogy annyi sok mobiltelefont értékest a cége, és ezeknek egy része a gyerekek kezében köt ki. Azért, hogy a kicsik ne csak telefonnal játszanak, hanem ilyen játékokkal is, úgy döntött, tesz valamit.

Túl csendes társ

Mercs Milán professzionális problémamegoldóként mutatta be magát, aki mellesleg már 2003 óta vállalkozóként ténykedik. Innovatív technológiával készült saját márkájú termékével állt a befektetők elé: egy árnyékolástechnikai eszközzel, mely hővédelemre, betekintésgátlásra is tökéletes. Az ötrétegű műanyagszerkezet közepén egy speciális kristályréteg van, mely elektromos áram hatására változtatni tudja az átlátszóságát. 500 millió forintot kért.

A pitch után, a részletekbe belemenve aztán kiderült, hogy a technológia nem az övé, egy kínai gyárban készül, amiben nem jogilag vannak benne, hanem a termékfejlesztés oldaláról. Moldován András kérdésére elárulta, hogy volt már ebből egy kevés árbevétel, 90 millió forint. A befektetőket nem sikerült meggyőzni a vállalkozás életképességéről, a szabadalom kérdése is viszonylag homályos volt:

Nem az van, hogy az innováció nálatok lenne, vagy amit ti csináltok, annak értéke lenne, hanem csak beadtatok egy szabadalmat

-foglalta össze Balogh Petya a lényeget, majd kiszállt. A többi Cápa azon akadt ki, hogy hiába van egy tulajdonostársa, csendestársa, ahogy Milán nevezte, ő nem hogy nem jött el vele a befektetők elé, de tulajdonképpen nem is tudta, hogy jelentkezett a tévéműsorba. Lakatos István így fogalmazott:

én nem akarok olyan embernek a társa lenni, akár 15 százalékkal sem, aki úgy jön el egy ilyen műsorba, hogy van egy 50 százalékos tulajdonostársa, akinek nem mondja el, hogy idejön. Ez olyan testidegen tőlem, és annyira életszerűtlen, hogy mint a tűztől, úgy menekülök.

Ilyen egy éhes ragadozó

László Miki és Gyarmati Fanni egy kifejezetten diákoknak szóló, már létező és működő applikációval érkezett. Külföldi tapasztalataik alapján rájöttek, az hogy diákok, komoly értéket képvisel, elképesztő előnyökkel jár: szinte mindenhez hozzá lehet jutni kint kedvezményesen. Itthon ez még nincs feltétlenül így – ez adta az ötletet, hogy ezt a gyakorlatot meghonosítsák.

A felületükön regisztráció után bármelyik diák kedvezménnyel vásárolhat. Mára minden 10.magyar diák regisztrált az oldalon, és összesen 40 márka állt be a vállalkozás mögé – köztük a legnagyobbak. A forgalomnövekedésük egészen elképesztő, hónapról hónapra átlagosan 40 százalék. Fontos volt nekik, hogy diákként a használata teljesen ingyenes legyen, a bevételük pedig onnan származik, hogy a márkák minden vásárlás után átlagosan 10 százalék jutalékot fizetnek a cégnek.4 százalék tulajdonrészt ajánlottak fel 20 millió forintért cserébe. Balogh Petyának persze egyből felcsillant a szeme:

A neveteket már hallottam, nagyon impresszív a növekedésetek, érdeklődve ülök itt.

A Cápáknak nem sok kérdésük volt, Balogh Levente a 4 millió forintot felajánlott 2 százalékért, ehhez csatlakozott Moldován András: ő is 4 millióért vett volna 2 százalékot, majd Lakatos István, Tomán Szabina és Balogh Petya is csatlakozott ehhez az ajánlathoz: 10 százalékért cserébe tehát kaptak volna 5 Cápát, és 20 millió forintot. De Petya aztán előállt egy másik javaslattal:

Én nem bánom, ha a többi Cápa is jön, de én egyedül is megadom nektek a 20 millió forintot 8 százalékért.

Ezen a ponton Lakatos István még rátett egy lapáttal, 7,5 százalékért adott volna 20 milliót. Rövid megbeszélés után egy szokatlan ajánlattal tértek vissza, majd igazi, nyers üzleti tárgyalás vette kezdetét, ahol Balogh Petya megmutatta, milyen az, ha a zsákmányát igazán és nagyon akarja egy Cápa. Ezt látva a többi ragadozó kihátrált, Miki és Fanni azonban állták a sarat.

megegyeztek végül: 7 százalékért cserébe kaptak 20 millió forintot.

Másodszor sikerült!

Szűcs Gergely immár másodszor áll ki a Cápák elé, hogy ismét meggyőzze őket, érdemes befektetni a vállalkozásába. Elmondása szerint legutóbbi találkozásuk óta sikerült átlépni saját korlátait, hatalmasat fejlődött a cége – ez szerinte köszönhető a tévés szereplésnek is. Továbbra is komposztálható evőeszközöket gyárt és értékesít, és több díjat elnyert már az utóbbi másfél évben termékeivel. 2021-ről 2022-re sikerült megduplázni az árbevételt, 16 millióról 32 millió forintra, és az ügyfeleik számát is. 5 százalékért cserébe 12 milliós tőkebevonást kért Gergely ez alkalommal – melyből poharat és kést gyártana.

Ha kidobnak az ajtón, visszamászok az ablakon

- foglalta össze röviden ars poeticáját. Balogh Leventét azonban most sem győzték meg a számok, véleménye szerint olyan nagy áttörést nem sikerült elérni: az árbevétele még nem jelentős.

Szerintem viszonylag jól csináltad eddig azt, amit csináltál. Én nem hittem volna, amikor legutóbb láttalak, hogy ebből lesz bármi is

- mondta Balogh Petya. Moldován András ezúttal is nagyon határozott szavak kíséretében szállt ki, ugyanakkor nem zárkózott el az elől, hogy saját éttermeiben ezeket a termékeket használják a jövőben. Balogh Levente és Lakatos István tett egy közös ajánlatot, 10-10 százalékért cserébe 6-6 milliót adtak volna, Balogh Petya és Tomán Szabina viszont ennél jobb ajánlatot tett, végül velük sikerült megegyezni: 6,5-6,5 százalékot vittek el 6-6 millióért.