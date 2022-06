Magyar egyetemisták forradalmasítanák a 3D nyomtatás fenntarthatóbbá és költséghatékonyabbá tételét (x)

Már csak néhány hely van beszállni a magyar Kickstarteren futó kampányukba, 1 éves megtérülést lehet elérni termékeikkel

Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő és legnagyobb innovációs potenciállal bíró hobbija a 3D nyomtatás. A nyomtatók alapanyaga a legtöbb esetben műanyag, bár már léteznek – ugyan kevésbé elterjedtek és jóval drágábbak- fa-műanyag, fém-műanyag kompozit alapú vagy elektromosságot vezető filamentek (nyomtatószálak) is.

A filamentek előállítása erősen környezetterhelő hatású, áruk pedig az elmúlt évek ellátási lánc nehézségei miatt folyamatosan növekszik, így egyre több hobbistának jelent nehézséget a filamentek megvásárlása.

Ezzel a problémával szembesült Kiri Hunor és csapata is, akik egyetemistaként a magas költségek miatt nehezen tudták finanszírozni hobbijukat, és arra kényszerültek, hogy alternatív megoldást keressenek a filament utánpótlására. Mivel az üdítősflakonok gyártásához is használt PET (polietilén tereftalát) a 3D nyomtatás egyik gyakran használt alapanyaga – és egy-egy háztartásban vagy akár kollégiumban viszonylag nagy mennyiség áll belőle rendelkezésre- így a csapat nagy motivációval vágott bele a piacon rendelkezésre álló PET-palack újrahasznosító gépek tanulmányozásába. Kutatómunkájuk során számos kihívást, gyermekbetegséget azonosítottak és oldottak fel, és a Hungarian Startup University program támogatásával elkészítették saját gépük prototípusát is.

Így született meg a ReFilamer projekt, amely azonban jóval több, mint egy PET palackokból filamentet előállító gép – egy olyan tudatos ökoszisztéma, melynek célja a 3D nyomtatós közönség közötti aktív, erőforrásoptimalizáló közösség kialakítása egy olyan online piactéren keresztül, ahol a hobbisták egymás közt tudják adni-venni a filamentet, a filament alapanyagot, vagy akár a szabad gépkapacitást. A csapat ezzel nem csupán fontos lépéseket tesz a 3D nyomtatás fenntarthatóbbé tétele felé, hanem gépükkel csaknem 90%-al csökkentik a filament előállítási költségeit, ezzel szélesebb felhasználói körben elérhetőbbé téve a 3D nyomtatásban rejlő lehetőségeket.

A Cápák Között megmérettetése után a csapat most a legújabb hazai közösségi finanszírozási platformon, a Brancson indított közösségi kampányt a gép tökéletesítéséhez és a sorozatgyártás megkezdéséhez szükséges tőke összegyűjtésére. A kampány támogatói akár maguk is megvásárolhatják a PET palackból filamentet készítő gépet - mellyel kapcsolatban az alkotók azt ígérik, egy év alatt könnyedén visszatermeli a 155.000 ezer forintos vételárát - ezzel is hozzájárulva a fiatalok további céljainak megvalósításához. A célok pedig nagyratörőek: olyan nemzetközi startuppá válni, mely az internet, a közösségi gondolkodás és az újrahasznosítás zászlaja alatt új, tudatosabb és fenntarthatóbb utakat mutathat a 3D nyomtatásnak. A most vásárlók pedig hatványozottan bízhatnak a csapat sikerében, hiszen kampányukban azt ígérik, a most vásárló támogatóknak élethosszig tartó 20% kedvezményt biztosítanak minden későbbi ReFilamer modell árából.

(x)