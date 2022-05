Milliókat bukhat, aki így indít vállalkozást: jól meg kell gondolni, a KATA sem jó mindenre

Manapság nagy népszerűségnek örvend a vállalkozói lét, ki kényszerből, ki anélkül dönt az önállósodás mellett. Azonban sokan alábecsülik, mennyire lényeges alaposan átgondolni, milyen vállalkozási és azzal együtt adózási formát válasszanak induló cégük számára. Korántsem biztos, hogy mindig a legegyszerűbb, leggyorsabb, legolcsóbb megoldás a jó - derült ki egy szakértői elemzésből.

A vállalkozástípus kiválasztásánál figyelembe kell venni a tevékenység jellegét, a megalapításhoz és a működés megkezdéséhez szükséges költségek mértékét, illetve, ha árukészlet kialakítására vagy egy kezdeti, nagyobb beruházásra is szükség van, számolni kell azzal is, hogy a termékek beszerzése milyen forrásból (országból) lehetséges és milyen adóvonzattal járhat.

„Bevezetése óta kedvelt vállalkozási forma a kata, leginkább azért, mert elterjedt róla, hogy adózás terén igen kedvező opciókat nyújt. Igen ám, de számos buktatót is rejt magában, ha nem megfelelő célra választjuk. Az adózási kedvezmény ugyanis csakis akkor válhat előnyünkre, ha tevékenységünk folytatása során ki tudjuk használni az adottságait, ellenkező esetben veszteséget is hozhat” – mondta el Csongár Gábor, okleveles forgalmiadó-szakértő, közgazdász, mérlegképes könyvelő.

Katásnak is kell könyvelő

Téves az az elképzelés, hogy aki a katát választja, sok egyéb mellett a könyvelő díját is megspórolhatja. Azt a szaktudást, tapasztalatot, naprakész tájékozottságot, amivel egy szakember rendelkezik, nem lehet nélkülözni egyetlen vállalkozásforma esetében sem. Pontosabban lehet, de a különböző szabályozások és adózási megoldások értelmezésében semmilyen automatizált programfelület, de még a Google sem lehet olyan támogató „barátunk”, mint egy könyvelő vagy egy adószakértő.

Akár milliókat is meg lehet spórolni pusztán azzal, ha a számunkra legideálisabb vállalkozási és adózási formát választjuk. Igaz, hogy a katás adózás minden másnál kedvezőbb, viszont, ha bármikor a jövőben EU-s vagy más pályázati forrásra szeretnénk jelentkezni, szinte teljesen biztos, hogy semmi esélyünk nem lesz rá

– hívta fel a figyelmet Csongár Gábor.

Főleg belföldi ügyletek esetén kedvező a kata

Mivel ebben a vállalkozás típusban nem lehet költséget elszámolni, elsősorban azoknak ajánlott, akik kevés költséggel dolgoznak, mint például a szellemi tevékenységet végzők. A kata legnagyobb előnye a fix összegű adózás, ami főállás esetén 50000 vagy 75000 Ft-ot, mellékállásban pedig 25000 Ft-ot jelent. Költségei előre láthatók, tervezhetők, mind az elindítása, mind a működtetése viszonylag egyszerű. Előszeretettel választják amiatt is, mert egyéni vállalkozásban a tevékenysége bármikor szüneteltethető vagy megszüntethető. Az átalányadózás is vonzó opció lehet sok esetben egy katás adózás helyett.

„Viszont fontos tudni, hogy a kata adózás főleg azoknak a vállalkozásoknak nyújt előnyös megoldást, amelyek belföldön értékesítenek vagy nyújtanak szolgáltatásokat, ugyanis külföldi partner esetén a legtöbb esetben az alanyi adómentességet nem tudja használni, így áfabevallás szükséges minden olyan hónapban, amikor ezen ügyletek során külföldi partnernek állított ki, vagy tőle fogadott számlát” – ismertette az Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft. tulajdonos ügyvezetője.

A kedvező adózási feltételek mellett nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az adótartozás esetére. Ha a katás adózó 100000 Ft-ot meghaladó tartozást halmoz fel az év végére, a katás státuszt nemcsak, hogy törlik, de két évig vissza sem lehet kerülni ebbe az adózási körbe. Igaz, amikor erről megérkezik a határozat, még van lehetőség a tartozás teljes megfizetésével a katás adózói körben maradni.

Másik fontos hibalehetőség, hogy figyelni kell azon ügyletekre, amikor a katás adózó egy partnernek 3000000 Ft felett számláz (a számlabefogadónak 40% adófizetési kötelezettsége lehet a különbözetre), az 1 millió Ft feletti számlázásokról pedig mind a katás adózónak, mind pedig a számla befogadójának évente adatot kell szolgáltatnia. Fontos tudni, hogy a katás adózók 2022-ben a NAV célkeresztjében vannak a közzétett ellenőrzési irányelvek alapján.

Kevesen ismerik, pedig hasznos: az OSS-rendszer

Napjainkban az online értékesítés, a webshopok virágkorát éljük, a pandémiának is betudható, hogy számuk az elmúlt másfél-két évben megsokszorozódott, kínálatuk számos olyan terméket, termékcsoportot is lefed, amelyek korábban nem voltak jellemzők ebben a csatornában. Egy jól megválasztott árucikkel könnyen sikerre lehet vinni a vállalkozást, azonban az adózás ezen a területen is számos buktatót rejt, amelyekkel jó, ha tisztában vagyunk és kikerülésükre előre felkészülünk.

A külföldi ügyleteket bonyolítók számára létezik olyan platform, ami megkönnyíti adózásuk nyomon követését és menedzselését, ez az OSS, azaz One-Stop Shop rendszer, amely a MOSS, Mini One-Stop Shop utódjaként működik tovább kiterjesztett ügyleti és adózói körrel. Az OSS elődjének használatával a távolról is nyújtható szolgáltatást értékesítő mentesülhetett a másik tagállambeli áfaregisztráció alól, és teljesíthette az ehhez kapcsolódó adókötelezettségeit az egyablakos rendszeren keresztül. Az OSS ezt terjesztette ki a közösségi távértékesítésre (termékek EU-n belüli távértékesítése, nem adóalany vevőknek - tehát B2C ügyletekről van szó) is. Folyamatban van az adózási rendszer megreformálása, a cél az ún. Single VAT Area, azaz egy egységes áfarendszer, ahol a B2B szektor ügyleteit is ebbe az irányba próbálják terelni.

Ha egy másik EU-s országba 10 ezer EUR (=3100000 Ft) -os értékhatár felett értékesítünk terméket és/vagy nyújtunk szolgáltatást (együttesen kell nézni), akkor már nem alkalmazhatjuk a saját országunk áfakulcsát. Ilyen esetben vagy bejelentkezünk a másik tagállamba és adószámot kérünk (ez rendkívül sok adminisztrációval járó és költséges megoldás), vagy pedig használjuk az OSS-t, és egyablakos rendszerén keresztül teljesítjük a másik tagállambeli adókötelezettségeinket. Ha ezt választjuk, akkor csak a saját országunkban kell bejelentkeznünk és teljesítenünk az adminisztrációs kötelezettséget

– hívta fel a figyelmet a szakértő, aki szerint mindenképpen érdemes megismerni és alkalmazni ezt az idő- és költséghatékony adózási megoldást.