Nehogy ide menj strandolni! Rengeteg helyen nem kiváló a víz minősége

Egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy tengerparti vagy egy belső vízi fürdőhely esetében kiváló legyen a víz minősége. Olyannyira nem, hogy az EU-ban átlagosan előbbiek esetében a kiváló vizű fürdőhelyek aránya 88, míg utóbbiak esetében csupán 81 százalékos. A bulgár tengerparton azonban a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya már csak alig több mint 50 százalékos, és hát belső vízi fürdőhelyei kiváló minőségével sajnos Magyarország sem igazán büszkélkedhet. Még akkor sem, ha 7 év alatt sokat javult a helyzet.

Bár ez a nyár egyáltalán nem olyan, mint amit megszokhattunk, szerencsénkre Európa legtöbb országa azért már kinyitotta kapuit az új koronavírus-járvány első - és reméljük utolsó - nagy hulláma után. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberek vérmérsékletük szerint nekivághatnak a nyaralásnak, már akinek maradt még szabadsága.

Mindez természetesen Magyarországra is igaz, és bár a hivatalos álláspont az, hogy idén "Több Balaton, kevesebb Adria", azért ne legyen kétségünk afelől, hogy sok honfitársunk nekivág az legnépszerűbb, külföldi nyári desztinációknak. Igen, jellemzően tengerpartoknak. Ennek apropóján utánajártunk, hogy a legfrissebb összehasonlító adatok (2018) alapján, mely tengerparti fürdőhelyeknél lelhető föl kiváló vízminőség. De persze megnéztük azt is, mi a helyzet hazánkban, a belső vízi fürdőhelyekkel kapcsolatban.

Itt nehéz mellélőni

Összehasonlításunkban a Magyarországon jellemzően legnépszerűbb európai tengerparttal rendelkező országait vettük górcső alá úgy, mint:

Bulgária,

Horvátország,

Ciprus,

Franciaország,

Olaszország,

Málta,

Portugália,

Spanyolország,

Szlovénia.

Mielőtt megnéznénk egyesével, kik, hogyan szerepeltek a vízminőséget illetően, érdemes megjegyezni, hogy Európai tengerpartjai esetében átlagosan, a teljes fürdőhely szakaszok 88,14 százalékánál kiváló minősítést kapott a víz minősége.

Ahogy a táblázatból látjuk, az általunk vizsgált tengerpartok közül egyértelműen Szlovénia viszi a pálmát, szomszédunknál ugyanis a tengerparti fürdőhelyek 100 százalékánál kiváló a víz minősége. Ugyancsak magas arányszámról számolhatunk be Ciprus és Málta esetében is, az itteni partszakaszok 99,12 és 98,85 százalékban kiváló minőségű fürdőhelyekkel rendelkeznek.

90 százalékos arány fölött végzett azonban Horvátország, Portugália és Spanyolország is, de Olaszország is csupán 4 századponttal maradt le a 90 százalékos, kiváló vízminőségű fürdőhelyek arányától. Ám ezzel még előzte az EU-átlagot.

Attól azonban már majdnem 10 százalékkal elmaradt Franciaország, ahol a tengerparti fürdőhelyek csupán 79,96 százalékánál kiváló a víz minősége. Míg a saját listánkon tökutolsó Bulgáriában ez már csak a tengerparti fürdőhelyek mindössze 53,85 százalékáról mondható el. Ez utóbbi esetében tehát érdemes amennyire csak lehet utánanézni, hová utazzon az ember, hiszen mint látjuk, majdhogynem 50 százalék esélyünk van, hogy nem kiváló vízminőségű tengerparti fürdőhelyet válasszunk.

A tengerparti lubickoló helyeknél tapasztalható vízminőség azonban csak egy szempont az utazás kiválasztásánál, aminél most nyilvánvalóan van fontosabb is. Nevezetesen, hogy a Külügyminisztérium milyen színkategóriába sorolja az egyes országokat a koronavírus-veszély alapján. A fenti listánkról az aktuális állapotok szerint egyedül Bulgária sárga színű, azaz az onnan hazatérőkre mindenképp kötelező, hatósági karantén várna most. A többi ország pillanatnyilag zöld jelzésű, azaz szabadon lehet oda utazni, visszajövetelkor karantén kötelezettsége nélkül. Ez persze az idő előrehaladtával mindkét irányba változhat, úgyhogy érdemes naprakész adatokért tájékozódni.

De mi a helyzet a magyar partokkal?

A fenti listából természetesen nem véletlenül maradt ki Magyarország, hazánknak ugyanis nincs tengerpartja, annál több viszont a belső vizeknél való fürdőzési lehetőség. Szerencsére az összesített listán az ilyen vizek menti fürdőhelyekre is találunk vízminőségi adatokat. Ezek alapján pedig azt lehet mondani, hogy az Európai Unió belső vizeinél a fürdőhelyek 80,85 esetében kiváló a víz minősége. Ez arányait tekintve 8 százalékkal kevesebb, mint a tengerpartok esetében.

Magyarország azonban sajnos ennél rosszabb eredményt ért el, hazánk esetében ugyanis csupán a belső vízi csobbanóhelyek 72,33 százalékánál tapasztalhatunk kiváló vízminőséget, ami 2018-ban 183 fürdőhelyet jelentett.

Ez azonban az EU 8. legrosszabb eredménye.

Igaz, közvetlen szomszédjaink közül Szlovákia és Horvátország is rosszabbul teljesített nálunk. De például az éllovas Ausztriában a belső vízi fürdőhelyek 97,34 százalékánál kiváló a vízminőség.

Öröm az ürümben, hogy bár a magyar statisztikák még mindig nem világverők, 2011 óta sokat javult a helyzet. Akkor ugyanis csupán a belső vízi fürdőhelyek csupán 55,7 százalékánál volt tapasztalható kiváló vízminőség, ami csupán 127 fürdőhely volt. Azóta tehát majd 17 százalékkal javult a helyzet.

