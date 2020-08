Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. augusztus 4.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. augusztus 4.

Névnap

Domonkos, Dominika

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 344.66 Ft

USD: 292.87 Ft

CHF: 319.09 Ft

GBP: 382.77 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 34620.25

OTP: 10260 Ft

MOL: 1722 Ft

RICHTER: 6835 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Augusztus 4. kedd: Többnyire felhős időre van kilátás, rövidebb-hosszabb napos időszakokkal. Reggel, kora délelőtt már inkább csak az északi megyékben eshet, de ott is egyre kevesebb helyen. Átmeneti szünet után délutántól ismét egyre nagyobb számban képződhet zápor, zivatar, illetve eső is. Északira fordul a szél, és helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 34 fok között alakul, az Alpokalján lesz hűvösebb az idő. Késő estére tág határok, 16 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.

Augusztus 5. szerda: Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra, nyugaton és délen nagy mennyiség összegyűlhet. Északkeleten napközben kisebb a csapadék esélye, arrafelé a felhőzet is felszakadozhat átmenetileg. Az északi szelet sokfelé erős lökések kísérik, zivatar környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a keleti tájakon 26 és 31 fok között várható.

Augusztus 6. csütörtök: Éjszaka nagyrészt erősen felhős idő várható, napközben egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, több-kevesebb napsütés mindenütt valószínű. Eleinte főleg nyugaton és délen több helyen várható záporeső, zivatar, délutántól már csak néhol valószínű zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet több helyütt élénk, néhol erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Miközben az ország délkeleti, keleti felében kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, az északnyugati tájakon egyre több helyen (nagyobb számban hétfő délutántól, késő délutántól) kell záporok, zivatarok kialakulására, így nedves, csúszós útszakaszokra számítani. A zivatarokat felhőszakadás, valamint viharos szél is kísérheti.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!