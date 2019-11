Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.11.28)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.11.28).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.11.28).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtök reggel az ország legnagyobb részén számítani kell esőre, záporokra a felhős, borongós időben. Gyenge, mérsékelt lesz a déli-délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Napközben a továbbra is felhős, borongós időben sokfelé kell számítani ismétlődő jelleggel esőre, futó záporokra, néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Délkeleten élénk lehet a délies szél. Délután 6-15 fok között alakul a hőmérséklet, északon lesz hidegebb, délen, délkeleten enyhébb az idő.



Péntek reggel változóan, illetve erősen felhős időre ébredhetünk, a Dunántúlon elszórtan futó záporok is előfordulhatnak. Hajnalra többfelé pára, köd képződhet, néhol ködszitálás is kialakulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtökön országszerte számítani kell esőtől, záporoktól vizes, csúszós utakra, egy-egy intezívebb gócban hirtelen a látástávolság is lecsökkenhet. Helyenként a párás, ködös idő is korlátozhatja a látási viszonyokat. Napközben elsősorban délkeleten élénkülhet a meg a délies szél, mely kissé csökkentheti a járművek menestabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön is kettősfronti hatás várható, így a meleg- és a hidegfrontra érzékenyek körében is felerősödő panaszokra kell számítani. Kialvatlanság, fáradtság, dekoncentráltság, fejfájás, kellemetlen komfortérzet egyaránt jelentkezhet. Felerősödhetnek a keringési- és a vérnyomáspanaszok. Jellemzőek lehetnek a kopásos és a gyuladásos eredetű ízületi fájdalmak is. Ne feledkezzünk meg a meleg, réteges öltözködésről, nagy lesz a megfázás veszélye. Továbbra is fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Hétvégére itt a lehűlés. Csütörtökön csapadékos idő várható, de havazni még sehol sem fog. Hétvégétől viszont lehűlés jön, vasárnap estétől többfelé akár téliesebbre is fordulhat időjárásunk.

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon