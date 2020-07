Gigabírság szedi áldozatait ebben a kánikulában: sokan nem is tudják, hogy ez tilos

Ez az év nagyon másképp alakult, mint ahogy azt elterveztük, és a nyár sem olyan lesz, mint az eddig megszokottak. Az idő viszont jó, így aki strandolásra adja a fejét, az a megfelelő biztonsági előírások mellett, csobbanhat kedvére. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy a tiltott helyen fürdőzés szabályai nem változtak, továbbra is súlyos büntetéseket von maga után.

A viszonylag zord tavasz után elképesztő meleg szakadt a nyakunkba júliusra, és ugyan hidegfront éri el hazánkat a hét utolsó napján, ma nem kizárt a 35 fokos kánikula sem. Ebben a melegben az emberek semmire sem vágynak jobban, minthogy vízparton hűsölhessenek.

Igen, ám, csakhogy egyáltlán nem biztos, hogy a legközelebbi vízparton szabad is fürdőzni. Sőt! Tudni kell, hogy aki tiltott helyen csobban, az szabálysértést követ el. A 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet rendelkezik a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól, melyet ide kattintva mindenki elolvashat. Helyszíni bírságot kiszabhat rendőr, közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, és még a halászati őr is, ennek mértéke 5 és 50 ezer forint között bármennyi lehet. Viszont ha hat hónapon belül ismét elkapnak minket, hogy a tilosban fürdünk, akkor 70 ezer forintra is megbüntethetnek. Ám,

ha fel is jelentik a szabálysértőt, akkor akár 150 ezer forintra is megbüntethetik.

Strand akad bőven

Az idei év, más mint az eddigiek, a 2020 évi természetes fürdővíz idény a jogszabályi háttér és az európai uniós jelentési rendszer változása, valamint a járványügyi veszélyhelyzet miatt jelentősen eltér a korábbiaktól. Mindezek miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. május 19-én a természetes fürdőhelyek üzemeltetéséről és ellenőrzéséről szóló tájékoztatást tett közzé a honlapján.

Ennek célja a biztonságos fürdőzés elősegítése a természetes fürdővizekben a járványügyi készültség időszakában. Bizonyára már mindenki számára ismert, hogy a SARS-CoV-2 egy légúti vírus, amely elsősorban cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezés útján terjed. A fertőzött személyekkel kapcsolatba kerülők a köhögés, tüsszögés során keletkező, vírust tartalmazó cseppek vagy aeroszol belégzésével fertőződhetnek meg. A cseppek a környezeti felületekre érkezve is hosszabb-rövidebb ideig fertőzőképesek maradhatnak és közvetíthetik a fertőzést.

Az új koronavírus túléléséről természetes vizekben nincsenek még adatok, de a fentiek alapján várhatóan rövidebb, mint a nem burkos, vízzel potenciálisan terjedő vírusoké, vagyis legfeljebb néhány napra tehető a túlélésük. A magasabb hőmérséklet és a közvetlen napfény gyorsítja a vírusok inaktiválódását.

A vírus természetes fürdővízzel való terjedésének kockázata rendkívül csekély

- tájékoztatja a lkosságot az NNK. Ám a csekély kockázat ellenére az alapvető higiénés szabályok betartása mindenki számára kötelező érvényű.

A természetes fürdőhelyeket lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják.

A fürdőzés után szappanos zuhanyzás javasolt.

A mosdók használatát követően az alapos szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés elengedhetetlen.

Fontos tudni, hogy a kijelölt fürdőhely határát a parton táblával, a vízben bójákkal jelölik - a kijelölt fürdőhely határát a parton kihelyezett 60x30 centiméter méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla jelzi. A fürdés tilalmát, illetve a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket FÜRÖDNI TILOS! táblával jelzik.

Kiválóak a vizeink

Hogy a környékünkön egészen pontosan hol lehet fürdeni, a helyi Kormányhivatalnál kaphatunk tájékoztatást, itt például megtalálható a friss Tolna megyei, itt pedig az idei Heves megyei lista az engedélyezett természetes fürdőhelyekről.

Pest megye közel negyven bányatavából mindösszesen 9 területén engedélyezett a fürdés. (Dunaharaszti, Dunavarsány, Délegyházi tórendszer 2-4-6-os taván, Kiskunlacháza, Pócsmegyer, Áporka). A Duna pest megyei szakaszán is vannak kijelölt fürdőhelyek: Dunabogdány, Göd alsó, Göd-felső, és Ráckevén találhatók - áll a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának kiadványában.

Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, városok területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület meg van világítva, és legfeljebb a mély víz határáig.

A fürdési tilalmát minden esetben 60x30 cm-es tiltó tábla jelzi, amely jól látható helyen kerül elhelyezésre.

A hazai szabadvízi fürdőhelyek zöme kiváló minősítést kapott, az előző évekhez képest azonban kismértékben nőtt a kifogásolt természetes fürdővizek száma az elmúlt nyár szeszélyes időjárása miatt. A lista - mint minden évben - az Európai Unió értékelési rendszere szerint, négy év mikrobiológiai vizsgálati eredményei alapján készült el. A kockázat­alapú statisztikai értékelés során nemcsak egy-egy minta megfelelőségét vizsgálják, hanem a vízminőség változásait, és az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatokat is követik. Ezen besorolás szerint kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt minősítést kaphat egy szabadvízi fürdőhely.

Az értékeléshez szükséges éves adatsorral rendelkező 237 természetes fürdővíz 77 százaléka kiváló, 13 százaléka jó, 5 százaléka tűrhető minősítést kapott. Kifogásolt kategóriába mindössze 10 fürdővíz esett, ezek többségükben folyóvízi fürdőhelyek.

Ez 3,9 százaléka a vizsgált helyeknek, név szerint:

a tuzséri szabadstrand,

a gergelyiugornyai szabadstrand,

a pócsmegyeri Pázsit-tó,

a makói Maros Kalandpart,

a tiszaszigeti bányató,

a felsőgödi strand,

a dánfoki szabadstrand,

a Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping,

a mosonmagyaróvári Itató strand

és a szintén mosonmagyaróvári Moson vize.

