Drágulhatnak az erdei futóversenyek: sokan nem fognak örülni

Januártól területhasználati díjat szabnak ki a budapesti és a főváros környéki erdőkben rendezett, megszaporodott versenyek okán - írja a Világgazdaság.

Januártól új területhasználati szabályozás lép életbe a Pilisi Parkerdő Zrt. (Parkerdő) területein. A változás legfontosabb eleme, hogy a társaság területhasználati díjat számít fel, elsősorban a részvételi díjas rendezvények után - írják.

Az intézkedés a piaci alapon szervezett, több száz vagy akár több ezer fős látogatottságú eseményeket érinti

- mondta el a lapnak a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője, aki azzal indokolta a döntést, hogy az ilyen programok lebonyolítása után a Parkerdő munkatársai kénytelenek összegyűjteni a szemetet, és elvégezni az esetleg szükséges helyreállításokat.

Ezért vezetik be jövőre a nevezési díjas versenyeknél a területhasználati díjat, amelynek mértékét a versenyzők várható száma alapján fogják majd kikalkulálni. Ezzel szemben a szóvívó arról is beszélt, hogy a nem piaci alapon szervezett rendezvények esetében (iskolai, egyházi programok, családi bográcsozás) nem kérnek pénzt a területhasználatért, és eltekintenek az engedélykiállítási díjtól is, ha a résztvevők száma nem haladja meg az ötven főt.