Indul a roham: még most is meglepő áron foglalhatsz wellness hosszú hétvégét május 1-re

Idén május 1. csütörtökre esik, így egy négynapos hosszú hétvégének örülhetünk, amit sokan wellness pihenéssel töltenek vidéki szállodákban. A SZÉP-kártyás fizetési lehetőség tovább élénkíti a forgalmat, sok helyen már most teltház körüli foglaltság van. Összegyűjtöttük a legjobb május 1-i ajánlatokat – az árak széles skálán mozognak, de érdemes időben dönteni, mert gyorsan fogynak a helyek.

Idén május 1. csütörtökre esik, a rákövetkező péntek, május 2. pedig hivatalosan is pihenőnap – amelyet majd május 17-én, szombaton dolgozunk le. Ez azt jelenti, hogy a magyarok egy négy napos, április 30-tól május 4-ig tartó hosszú hétvégének örülhetnek, ami ideális alkalom egy rövid tavaszi kikapcsolódásra.

A hosszú hétvégék mindig népszerűek a belföldi utazók körében, különösen ilyenkor, amikor már kellemes az idő, de még nem indult el a nyári főszezon. A vidéki wellness szállodák ilyenkor szinte kivétel nélkül megtelnek: sokan keresik a szabadtéri pihenés, a gyógy- és élményfürdők, valamint a minőségi gasztronómia kínálta lehetőségeket. Az utazást jelentősen megkönnyíti, hogy a SZÉP-kártya továbbra is használható a legtöbb szálláshelyen – ez nemcsak a családi büdzsét kíméli, de évről évre komoly pluszforgalmat jelent a vidéki turizmusnak.

Miért olyan drága a wellness? – Az árak mögötti gazdasági háttér

A május 1-i hosszú hétvége wellness ajánlatainak árait böngészve sokan meglepődhetnek: az árak jelentősen emelkedtek az elmúlt évekhez képest. Ennek hátterében több, egymást erősítő tényező áll. Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének vezetője szerint a szektor jövedelmezősége már 2008 óta folyamatosan csökken, és a gazdasági válság idején alkalmazott tartós árleszorítások hosszú távon is visszavetették a piacot.

Ha akkor csak 10 euróval magasabb szinten állt volna meg az árak csökkentése, ma jobb helyzetben lennénk

– fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjúban. A COVID-járvány, az azt követő munkaerőhiány, majd az energiaválság és az infláció további terheket rótt a szállodaiparra. A szállásadók az elszálló működési költségek ellenére csak mérsékelten tudták emelni az árakat, így a mai árak sokszor nem is tükrözik teljes mértékben a valós költségek növekedését. Mindez azt jelenti, hogy bár a vendégek számára a jelenlegi árak magasnak tűnhetnek, a szállodák számára még mindig kihívás a nyereséges működés.

Akciók és árak: van miből választani

A szállásárak széles skálán mozognak: az egyszerűbb wellness panzióktól a luxus élményeket kínáló hotelekig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő lehetőséget. Érdemes időben foglalni, mivel több helyen már most is közel teltházas a hosszú hétvégére vonatkozó időszak.

Íme néhány példa két fő részére, 3 éjszakára, 2025. május 1–4. között:

Thermal Hotel Visegrád

Ár: 307 700 Ft / 2 fő / 3 éj

Félpanziós ellátással, wellness használattal, programokkal. SZÉP-kártya elfogadóhely.

Hotel Karos Spa, Zalakaros

Ár: 268 100 Ft / 2 fő / 3 éj

Félpanzióval, fürdőbelépővel, gyerekprogramokkal. Családbarát szállás.

Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa

Ár: 295 970 Ft / 2 fő / 3 éj

Közvetlen átjárás a sárvári fürdőbe, all inclusive ellátással.

Hotel Castello, Siklós

Ár: 199 800 Ft / 2 fő / 3 éj

Félpanzióval, wellnessrészleg használattal, történelmi környezetben.

Hotel Kapitány, Sümeg

Ár: 333 000 Ft / 2 fő / 3 éj

Lovagi bemutatókkal, bőséges svédasztalos étkezésekkel, wellness-szel.

Sopron Hotel

Ár: 228 600 Ft / 2 fő / 3 éj

Széles választékú programokkal, pihenés az Alpok-alján.

Tisza Balneum Hotel, Tiszafüred

Ár: 271 920 Ft / 2 fő / 3 éj

Természetközeli elhelyezkedés, gyógy- és élményfürdő, horgászat.

Saliris Resort, Egerszalók

Ár: 356 000 Ft / 2 fő / 3 éj

Prémium kategória, sódombra néző panorámával és különleges wellnessélménnyel.

Aki tehát pihenésre, kényeztetésre vagy éppen aktív kikapcsolódásra vágyik május elején, bőven találhat ajánlatot – de nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a foglalást, mert a legnépszerűbb helyek már most is rohamosan telnek. A SZÉP-kártya előnyeit kihasználva pedig akár komoly megtakarítással is élhetünk a négynapos mini nyaralás alatt.