Kuruzslás vagy tényleg működik? Egyre több magyar fizet milliókat indiai luxusdokiknak

Egyre népszerűbbek Magyarországon az indiai ajurvédikus utazások. Az ajurvéda és a tradicionális gyógyító módszerek központja, Kerala, számos panchakarma terápiát, jógakurzust és méregtelenítő kezelést nyújt, amelyek segítenek a stresszoldásban és az egészség megőrzésében. Itthontöbb utazási iroda is szervez ilyen programokat, ahol a részvételi díj 850 ezer forinttól kezdődik, ebbe az utazás költsége azonban még nincs benne, a végösszeg így könnyen elérheti a 1,5- 2 millió forintot is. Az ár nagyrész attól függően változik, hogy milyen szolgáltatásokat tartalmaz a csomag.

India gyógyturizmusa az elmúlt években jelentős növekedést mutatott, és mára önálló iparággá fejlődött. Az ország nemcsak a hagyományos orvoslás, hanem az alternatív gyógyászati kezelések – például az ájurvéda, a jóga és a természetgyógyászat – területén is kiemelkedő. Egyre több külföldi érkezik Indiába, hogy kihasználja az elérhető és viszonylag megfizethető egészségügyi szolgáltatásokat, legyen szó akár regeneráló terápiákról, akár modern orvosi beavatkozásokról. Az indiai kormány is támogatja a gyógyturizmus fellendülését, külön vízumkategóriát biztosítva azoknak, akik orvosi kezelések miatt látogatnak az országba. Az egészségmegőrző programokat kínáló wellness központok, ájurvédikus üdülőhelyek és specializált klinikák egyre népszerűbbek, és az iparág folyamatosan bővül, hogy megfeleljen a növekvő keresletnek.

Egyre több olyan orvosi intézmény és klinika is létezik, amelyek különböző alternatív vagy speciális kezeléseket kínálnak, mint az ajurvéda, regeneráló terápia vagy más, indiai hagyományokra építő módszerek, amelyek az egészségmegőrzés és a hosszú távú vitalitás fenntartására koncentrálnak. India híres az ajurvéda és a különféle méregtelenítő vagy tisztítókúrák terén szerzett szakértelméről, amelyek nagyon népszerűek, különösen azok körében, akik az egészséges életmódot keresik vagy valamilyen regeneráló, pihentető kezelésre vágynak.

Az ajurvéda olyan holisztikus orvosi rendszer, amely a test és elme egyensúlyát helyezi középpontba, és számos természetes megoldást kínál, beleértve a gyógynövényeket, masszázsokat, diétát és különböző tisztítókúrákat.

A méregtelenítő kúrát, amelyet "pancha karma" néven is ismernek, szintén széles körben alkalmazzák Indiában. Ez a kezelés különböző olajokkal, masszázsokkal és gyógynövényekkel tisztítja a testet, segíthet a méreganyagok eltávolításában, miközben regenerálja az egészséget és a vitalitást. Ezen kívül egy ilyen kúra segíthet a testi-lelki frissesség elérésében, amit az emberek azért keresnek, hogy jobban tudják kezelni a stresszes életmódjukat.

A célközönség elsősorban azok a külföldi – köztük magyar – utazók, akik egészségtudatosak és érdeklődnek az alternatív gyógyászat, az ájurvéda vagy a természetes gyógymódok iránt. Főként a középkorú és idősebb utazók körében népszerű, de a fiatalabb, egészségtudatos életmódot követők is egyre inkább érdeklődnek.

All-inclusive gyógyulás

Magyarországon léteznek olyan speciáli utazási irodák, amelyek ajurvédikus kezeléseket és wellness programokat szerveznek Indiába, és az utazásokat általában olyan híres indiai üdülőhelyekre szervezik, mint Kerala, ahol az ajurvéda és a tradicionális indiai orvoslás híres központjai találhatók.

Ezek az utazások általában all-inclusive csomagokat kínálnak, amelyek tartalmazzák a kezeléseket, az egészséges étkezést, a szállást és a napi programokat, mely különböző típusú kezelésekből áll, mint például masszázsok, gyógynövényes fürdők, tisztítókúrák és személyre szabott egészségügyi tanácsadás - mindezt a tradicionális ajurvédikus módszerekre építve. Ezen kívül egyes utazási irodák a spiritualitásra, meditációra és jóga programokra is koncentrálnak, amelyek szintén fontos részei az indiai wellness élményeknek.

Magyarországon több utazási iroda is kínál ilyen jellegű programokat Indiába. Például a Divine Souls Mission: Ajurvéda elvonulásokat szervez. Egy kétágyas elhelyezésű program ára 990 000 Ft fejenként, míg az egyágyas elhelyezés 1 140 000 Ft-ba kerül. Az ár tartalmazza a szállást, az ellátást és a programokat, de az ajurvéda detox kezelést, de az extra kirándulásokat nem.

Az Ayurveda Escapes személyre szabott utazásokat kínálnak, amelyek tartalmazzák a repülőtéri transzfereket is. Az árak a választott resorttól és programtól függően változnak, de minimum fejenként 1700 euró, 700 ezer forint a kezdő ár.

Az Indiai utazás – Jóga és Ájurvéda 2025 egy 15 napos belső utazás Keralában, Szabó Szilvia jógaoktató és ájurvéda terapeuta vezetésével. Az élmény középpontjában egy 10 napos panchakarma terápia és jóga kurzus áll, amelyet hiteles indiai ájurvéda terapeuták és magyar oktató vezet. Az út részvételi díja kb. 850 ezer Ft/fő, amely tartalmazza a terápiákat, konzultációkat, szállást, étkezést és a helyi programokat. A nemzetközi repülőjegy és néhány egyéb költség külön fizetendő.

Hól látszik tehát, hogy az árak és a programok irodánként eltérhetnek, ezért érdemes több ajánlatot is megtekinteni, és figyelembe venni, hogy az árak tartalmazzák-e a repülőjegyet, a szállást, az ellátást és a kezeléseket. Továbbá fontos az is, hogy az Indiába utazó magyar állampolgároknak minden esetben vízumra van szükségük, amelyet online is igényelhetnek.