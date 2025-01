Sok magyar választja a Balatont: újabb csúcsokat dönt a hajóturizmus a magyar tengeren

Több mint 2,3 millióan utaztak 2024-ben a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) járatain, 178 ezerrel többen, mint a megelőző évben. A rekorderedményhez a tavaly Magyarország Kormánya által biztosított, 6 milliárd forintos támogatásból megvalósult flottafejlesztés is hozzájárult. Az újonnan forgalomba álló két új kompnak is köszönhetően 1 millió 462 ezer utas, 463 ezer gépjármű és 134 ezer kerékpár szelte át a Balatont Szántód és Tihany között. Mindemellett tömegek voltak kíváncsiak a két új katamaránra is. Nekik is köszönhetően 2023-hoz képest közel 19%-kal utaztak többen a BAHART személyhajóin tavaly.

A családokat pedig 2025-ben is plusz kedvezményekkel várja a Társaság: a személyhajókon csökken a családi jegy ára, és már egy gyermek esetében is igénybe vehető lesz ez a jegytípus. Emellett a kompokon továbbra is díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, a 14-25 év közötti fiatalok pedig félárú jegyet válthatnak. A családok mellett a kerékpárosok szintén kedvezményben részesülnek, hiszen a kompokon és a személyhajókon is csökken a biciklijegyek ára.



Már a személyhajózási szezonban sikerült elérnie az állami többségi tulajdonú Balatoni Hajózási Zrt.-nek a 2 millió feletti utasszámot tavaly. Ősszel és télen is élénk maradt a hajózás iránti érdeklődés, különösen az ünnepek alatt. A színes balatoni programok és a meghosszabbított menetrend alapján 30 percenként közlekedő új kompok, valamint a díszkivilágításba öltöztetett fénykomp közel 30 ezer utast vonzottak.

Az év folyamán minden személyhajós útvonalon jelentősen nőttek az utasszámok: a legtöbben, 250 ezren a Fonyód-Badacsony vonalon utaztak, míg a legjelentősebb, közel 40%-os növekedést a Balatonboglár-Révfülöp átkelő-járat érte el. A legtöbb utast pedig az új Tomaj katamarán szállította. A BAHART sétahajóira 200 ezren vettek jegyet, ami 36%-kal több, mint 1 évvel korábban. A személyhajók összesen 44 ezer kerékpárt szállítottak a kiemelt, kerékpár-barát útvonalakon és hajókon.

A rendkívül sikeres szezont követően a BAHART továbbra is mindent megtesz azért, hogy a magyar családok megfizethető jegyárak mellett utazhassanak hajóival. A kompközlekedésben 2025. január 1-től a BAHART aktuális díjszabása alapján díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok. 50%-os kedvezményt kapnak a 14-25 közötti fiatalok és a közalkalmazottak. A személyhajókon pedig csökkenti a családi jegy árát és kibővíti azok körét, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel. Így már az egy gyermeket nevelő szülők is vásárolhatnak majd családi jegyet, amely a menetrendi és sétahajó járatok mellett a gyerekhajókra is érvényes lesz.

Csökken továbbá a kerékpárjegy ára − mind a kompokon, mind a személyhajókon − amely így nemcsak a helyi közlekedést, de az aktív turizmust is erősítheti a Balaton-parton. A digitális BAHART Kártya továbbra is kedvezményes komp közlekedést biztosít. A további kedvezményezetteket az érdeklődők megtalálják a díjszabásban és a helyszíni tájékoztatókon. Az idei évben a személyhajók március végén indulnak, a kompok addig is a téli időszakban hétköznapokon 60 percenként, hétvégente pedig már 30 percenként közlekednek, sűrített menetrendben.