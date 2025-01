Ezek a legjobb szállodák most Magyarországon: toplistán az 5 turisztikai régió díjazottjai

Vége tért AZ ÉV HOTELE Közönségszavazás döntője, 2024-ben 28 szálláshely harcolt a rangos címért. A januári döntőbe 10 ház, az 5 turisztikai régió első és második helyezettjei jutott be. A verseny korábbi hat évadában eddig egyetlen egyszer sem nyert alföldi szálloda: a legtöbb szavazatot a döntőben, a voksok 20%-át egy békésszentandrási szálláshely kapta.

AZ ÉV HOTELE Közönségszavazás korábbi hat évadában eddig egyetlen egyszer sem nyert alföldi szálloda. 2024-ben a legjobb 3 közül kettő is ebből a régióból jutott be, többek között a nyertes is! A legtöbb szavazatot a döntőben, a voksok 20%-át az a békésszentandrási Bordűr Wellness Hotel****Superior és Szőnyegmúzeum kapta, amely újoncként indult, hiszen 2023-ban nyitotta meg először kapuit a nagyközönség előtt.

Az ezüstérmet a szavazatok 17%-át elnyerő, nyíradony-tamásipusztai Borostyán Med-Hotel**** kapta, míg a harmadik a balatonkenesei Hotel Marina-Port**** lett. Utóbbi a szavazatok 15%-át szerezte meg. A televíziós hotelverseny hetedik évadában közel százezer szavazatot adtak le nézők a számukra legkedvesebb szálláshelyekre. A hetedik évad döntős szálláshelyei, bejutásuk kronológiai sorrendjében, a következők voltak:

Balaton régió:

Hotel Marina-Port****, Balatonkenese

REED Luxury Hotel & Bistro, Siófok

Észak-Dunántúl régió:

Thermál Hotel Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvár

Hotel HEGIQ****, Hegykő

Alföld régió:

Borostyán Med-Hotel****, Nyíradony-Tamásipuszta

Bordűr Wellness Hotel**** Superior és Szőnyegmúzeum, Békésszentandrás

Észak-Kelet Magyarország régió:

Thermal Park Egerszalók****, Egerszalók

Natura Hill****, Zebegény

Dél-Dunántúl régió: