Nem hiszed el: ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2025-ben

A gazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek és az amerikai elnökválasztás ellenére az utazási kedv továbbra is erős, de új irányokat vesz.

Az utazási szektor szakértői már most előrejelzéseket készítenek a 2025-ös év várható trendjeiről. A felmérések, felhasználói viselkedés és előfoglalások alapján kirajzolódó trendek nemcsak az iparág új ötleteit mutatják be, hanem azt is jelzik, hogyan és miért fogunk utazni a következő évben. A gazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek és az amerikai elnökválasztás ellenére az utazási kedv továbbra is erős, de új irányokat vesz.

Jenny Southan, a Globetrender vezérigazgatója szerint az emberek azért vonzódnak a trendekhez, mert azok struktúrát és megértést nyújtanak egy egyre összetettebb világban. Az utazási trendek pedig útmutatást adnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatfelvételhez - jelentette a BBC.

Jasmine Bina kulturális futurista úgy véli, a trendek mélyebb vágyainkat tükrözik:

Az utazási trendek ablakot nyitnak arra, hogy mire vágynak az emberek valójában, amikor a mindennapi élet szabályait felfüggesztjük. Jelenleg azt szeretnék, hogy átváltoztatva érezzék magukat.