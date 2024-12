Ennyivel drágulnak a belépők a budapesti gyógyfürdőkben 2025-ben

Három patinás budapesti fürdőt is felújíthatnak 2025-ben, de az emelés még ezzel együtt sem lesz szigorú mértékű.

Több budapesti fürdőt is felújíthatnak a 2025-ös évben, és döntés születhet a Gellért fürdő sorsáról is - erről a VG számolt be. A lapnak Borosné Szűts Ildikótól, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója adott helyzetértékelést és osztotta meg velük a terveket.

A vezérigazgató legelőször is elárulta, hogy mennyivel drágulnak majd a fürdők belépői:

szolid, gyakorlatilag csak inflációkövető emelés lesz a fővárosi fürdőknél, a tervek szerint 5 százalékos mértékben.

Ez az emelési mérték jelentősen elmarad a tavalyitól, ahol minden budapesti fürdőben nagyobb volt az emelés mértéke, volt, ahol 12 százalékkal kell többet fizetni, mint egy évvel előtte.

Borosné Szűts Ildikó azt is elárulta, hogy 2025-ben a tervek szerint felújítják a Rác-, a Gellért-, valamint a Széchenyi-fürdő termálrészlegét is. A gyógyfürdők összesített bevétele is jó, több mint 5 milliárdos volt a profit - több is lehetett volna, ám a maradékot elvitte a hatszorosára emelkedő víz-, és csatornadíj.