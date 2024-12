Itt a bejelentés: rengeteg bérletet szüntet meg a BKK, diákok és nyugdíjasok is érintettek

2025-ben még tovább egyszerűsödik a BKK jegy- és bérletkínálata. Mindez összehangban áll az idén március 1-jével életbe lépett tarifaszövetséggel, amelynek köszönhetően kedvezményesebb és átláthatóbb lett a közösségi közlekedés használata - derül ki a közlekedési vállalat sajtóközleményéből.

A BKK ügyfeleinek termékvásárlási szokásaihoz igazodva január 7-ével megszűnik a közoktatásban tanulók félhavi, negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérlete, a felsőoktatásban tanulók negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérlete, a nyugdíjasok negyedéves és kedvezményes éves Budapest-bérlete, a Budapest csoportos 24 órás jegy, továbbá a kutya-, illetve a kerékpárbérlet.

Ezzel párhuzamosan a bérlettel rendelkezők számára ingyenessé válik a kutya-, illetve kerékpárszállítás. A BKK kivezeti továbbá az éves MOL Bubi-bérletet, melynek helyét a féléves bérlet veszi át. Az új termék bevezetésével párhuzamosan a MOL Bubi közbringa-szolgáltatás díjai is módosulnak.

2025 januárja több változást is hoz a BKK termékportfóliójában. A társaság célja, hogy a díjtermékek rendszere átlátható legyen és minél többen megtalálják benne a számukra leginkább kedvező megoldást. Ezért az idén március 1-jén életbe lépett agglomerációs megállapodással összhangban 2025. év elején még tovább egyszerűsödik a termékportfólió, a BKK ugyanis a használati szokások folyamatos monitorozása után több jegy- és bérlettípust is kivezet.

A több terméket is érintő intézkedés egy lépésben, 2025. január 7-től valósul meg. Ennek részeként az alábbi termékek kerülnek ki a BKK portfóliójából:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

a közoktatásban tanulók félhavi (15 napos), negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérlete,

a felsőoktatásban tanulók negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérlete,

a nyugdíjasok negyedéves és kedvezményes éves Budapest-bérlete, valamint

a Budapest csoportos 24 órás jegy

a kutya-, illetve kerékpárbérlet

Utóbbi azért indokolt, mert innentől az érvényes bérlettel rendelkezők, illetve a díjmentes utazásra jogosultak Budapesten belül vasúton, HÉV-en, valamint helyközi és környéki autóbuszokon ingyenesen szállíthatnak utasonként egy kutyát, illetve egy kerékpárt a vonatkozó utazási feltételek betartása mellett.

Azoknak, akik jeggyel utaznak, és kutyát vagy kerékpárt is szállítanának, változatlanul külön jegyet kell vásárolniuk. Emellett kerékpár szállítására a kerékpár országbérlet is használható. A kutya- vagy a kerékpárszállítás során az adott szolgáltató üzletszabályzatában foglaltakat be kell tartani, adott esetben helyjegy váltása is szükséges lehet.