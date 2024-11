Most közölte a HungaroMet: újabb havazás érkezik, ez vár ránk december első napjaiban

Ilyen időjárással számolhatunk a hétvégére, érdemes kihasználni és sokat lenni a szabadban. Nem sokáig fog tartani az enyhe tél.

Szombaton többórás napsütés várható az ország túlnyomó részén. Nyugaton és délen növekedhet meg időnként erősebben a felhőzet, délkeleten kisebb eső is előfordulhat. Többfelé élénk, erős lesz az északi, északkeleti szél. Hajnalra a szélcsendesebb északi völgyekben pára, köd képződhet. Napközben 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap reggelre több helyen, főként északon, északnyugaton és a délkeleti tájakon alakulhat ki pára, köd, ami a délelőtt folyamán csak lassan oszlik fel. Délután azonban már mindenhol kisüt a nap, csapadék sehol sem várható. Már csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Hajnalban -3, +3, kora délután 7 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn az ország keleti felét boríthatja be reggelre pára, köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet, ami az északkeleti országrészben egész nap megmaradhat. Máshol hosszabb-rövidebb napos időszakok várhatóak, a legtöbb napsütésben a Dunántúl fog részesülni. A felhős, ködös tájakon szitálás, ködszitálás előfordulhat. Északnyugaton élénk lehet a délies szél. A naposabb tájakon 6-10, a tartósan párás, ködös, borongós országrészekben csak 1-5 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.

Kedden kezdetben ismét keleten, északkeleten, és az Alpokalján lehet ködös, párás az idő, de helyenként lehetnek még napos, gyengén felhős körzetek is. Napközben sok helyen feloszlik a köd, de nyugat felől fokozatosan megvastagszik felhőzet, és este a nyugati tájakon az eső is eleredhet. Nem lesz jelentős a légmozgás. Kora délután 1-7 fokot valószínű. Szerdán már erősen felhős, borult időre van kilátás. A Dunántúlon helyenként eső, a hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt, az Alpokalján élénk lesz az északi, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 1-7 fok között valószínű.