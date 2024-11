Totális zsákutca az önvezető autó? Ezért nem szállnak be szívesen az emberek egy robottaxiba

Az önvezető autók terjedése egyre nagyobb lendületet vesz, de a közbizalom elnyerése továbbra is kihívást jelent a gyártók számára. Bár a technológia már több millió kilométert tett meg a közutakon, az emberek még mindig vonakodnak beszállni egy vezető nélküli járműbe.

Az önvezető autók terjedése globális jelenség. Japánban, Szingapúrban, Európában és az Egyesült Királyságban is folynak tesztek. Az Egyesült Királyságban várhatóan 2026-ra jelenhetnek meg a robotaxik a közutakon.

A Waymo, az Alphabet leányvállalata, már 2020 óta üzemeltet robottaxi szolgáltatást az Egyesült Államokban. Jelenleg hetente 150 ezer fizetős fuvart biztosítanak San Franciscóban, Los Angelesben és Phoenixben. A cég igyekszik bizalmat ébreszteni az utasokban azzal, hogy megmutatja nekik, mit lát az autó maga körül.

Más cégek, mint az Amazon által támogatott Zoox, eltérő megközelítést alkalmaznak. Járműveik nem rendelkeznek hagyományos autós kialakítással, inkább egy kényelmes utastérre hasonlítanak. A cél az, hogy az utasok teljesen megfeledkezzenek az utazástól - írja a BBC.

Kínában is rohamosan terjed az önvezető technológia. Az AutoX és az Apollo Go már több nagyvárosban is üzemeltet robottaxi flottákat. Az Apollo Go alacsony árakkal próbálja megnyerni az ügyfeleket, ami némi feszültséget okozott a hagyományos taxisokkal.

Bár a technológia fejlődik, még mindig vannak kihívások. A GM Cruise divíziója például nemrég elvesztette működési engedélyét Kaliforniában egy baleset miatt. Az eset rávilágított arra, hogy mennyire fontos az emberi felügyelet és a távoli segítségnyújtás.

A legnagyobb kihívás azonban továbbra is a közbizalom elnyerése. Bár egyre többen használják ezeket a szolgáltatásokat, a széles körű elfogadáshoz még idő kell. A szabályozási környezet is lassan zárkózik fel a technológiához.

A nagyszabású bevezetés nem fog egyik napról a másikra megtörténni

- mondja Karl Iagnemma, a Motional vezérigazgatója.

Az iparág szereplői különböző stratégiákat alkalmaznak a bizalom építésére, a hagyományos autós kialakítástól a teljesen új koncepciókig. A verseny azonban nemcsak a technológiáról, hanem arról is szól, ki tudja meggyőzni az utasokat, hogy nyugodtan hátradőlhetnek és élvezhetik az utazást egy vezető nélküli járműben.