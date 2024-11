Óriási blama: csúnyán leszerepeltek a nagy szállodaláncok, erre senki sem számított

A nemzetközi szállodaláncok rangsorában meglepő eredmények születtek: a kevésbé ismert spanyol márkák vezetik a listát, míg a nagy nevek alulteljesítettek. A több mint 2000 válaszadó bevonásával készített felmérést, amelyben a résztvevők az elmúlt év során szerzett tapasztalataikat értékelték.

A felmérés során a válaszadók tíz szempont alapján, ötcsillagos skálán értékelték tartózkodásukat, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a tisztaság, az ágyak kényelme, az ügyfélszolgálat és az ár-érték arány. Az összesített pontszámot az általános elégedettség és a márka ajánlásának valószínűsége alapján számították ki.

Az eredmények meglepő képet mutatnak: a jól ismert szállodaláncok nem feltétlenül nyújtják a legjobb élményt. A Hilton tulajdonában lévő négy márka, valamint a Wyndham, a Holiday Inn és az Ibis Budget a rangsor alsó felében végeztek - közölte a Daily Mail.

A lista végén, mindössze 57%-os eredménnyel a francia tulajdonú Campanile lánc áll. Bár az átlagos szobaár kedvező, mindössze 64 font, a márka mégis csak kétcsillagos értékelést kapott az ár-érték arányra. A tisztaság, a fürdőszobák, a hálószobák és a közösségi terek minősége is hasonlóan alacsony pontszámot ért el.

A Hampton by Hilton 58%-os ügyfélpontszámmal a második legrosszabb eredményt érte el. A Which? jelentése szerint: "A Hampton by Hilton a tíz értékelt kategóriából ötben csak két csillagot kapott, beleértve az ár-érték arányt, a fürdőszobákat, az ételeket és italokat, a közösségi helyiségeket és a dekorációt."

A rangsor másik végén az Iberostar, a Paradores Hotels és a Riu holtversenyben végeztek az első helyen, 85%-os ügyfélpontszámmal. Mindhárman elnyerték a "Which? Recommended Provider" státuszt, az Iberostar és a Paradores Hotels pedig a "Great Value" jelvényt is megkapta.

Az Iberostar szállodabirodalmat eredetileg egy mallorcai kézműves cipészcsalád alapította. A Which? szerint: "A márka a felmérésben részt vevők körében lenyűgözően sok öt- és négycsillagos minősítést kapott, és sokan mondták, hogy szívesen visszatérnének, dicsérve az 'első osztályú' ügyfélszolgálatot és a 'gyönyörű' területet."

A Riu szintén kiváló értékeléseket kapott. A Which? megjegyzi: "Az étel- és italkínálat is lenyűgözte a vendégeket, öt csillagot kaptak a kiváló minőségű büfék és a steaktől a sushiig mindent kínáló speciális éttermek."

A Paradores Hotels különleges élményt kínál a spanyolországi kulturális tartózkodásra vágyóknak. Ezek az állami szállodák az ország legpompásabb és legtörténelmibb épületeiben találhatók, felújított kastélyokban, palotákban vagy akár kolostorokban.

Rory Boland, a Which? Travel szakértője összegzésként elmondta: "Felmérésünk szerint a kisebb és családi vezetésű márkák gyakran megelőzik a legismertebb neveket, ha kivételes nyaralásról van szó, a spanyol márkák pedig a táblázat élén állnak."