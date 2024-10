Lelépnél az országból? Sokkal könnyebb lesz olasz állampolgárságot szerezni: itt vannak a részletek

Az olasz állampolgárság megszerzésének feltételei enyhülhetnek a közeljövőben, miután a tartózkodási idő csökkentését szorgalmazó kampány során elegendő aláírást gyűjtöttek össze egy országos népszavazás kiírásához. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi 10 éves tartózkodási követelményt 5 évre mérsékeljék, ami jelentősen megkönnyítené a nem EU-s állampolgárok letelepedését az országban.

A kampány során sikeresen összegyűjtötték a szükséges aláírásokat egy országos népszavazás kiírásához, amely az olasz állampolgárság megszerzéséhez szükséges tartózkodási idő csökkentéséről döntene. Jelenleg a nem EU-s állampolgároknak 10 évig kell Olaszországban élniük, mielőtt állampolgárságért folyamodhatnának. A javaslat szerint ezt az időtartamot 5 évre csökkentenék.

Változtatás esetén Olaszország állampolgársági törvényei összhangba kerülnének több más európai országéval, köztük Németországgal, Franciaországgal és az Egyesült Királysággal. A módosítás elfogadása esetén becslések szerint 2,5 millió ember válhatna jogosulttá az olasz állampolgárságra.

A kezdeményezés nem új keletű, 1999 óta több kísérlet is volt már a törvény megváltoztatására, de eddig sikertelenül. A jelenlegi kampány azonban jelentős támogatottságot élvez, bár politikai ellenállásba is ütközik.- írta a Time Out.

Riccardo Magi ellenzéki törvényhozó a petíció támogatói nevében így nyilatkozott: "Valami egyszerű, szinte banális dolgot sürgetnek: azok, akik úgy döntenek, hogy élni, tanulni, szeretni és gyarapodni akarnak, akik a jövőjüket a mi országunkban képzelik el, olaszok."

A jobboldali politikusok, köztük Giorgia Meloni miniszterelnök, ellenzik a bevándorlási szabályok enyhítését. Meloni álláspontja szerint "nincs szükség a 10 éves időkeret megváltoztatására".

A népszavazás megtartásához még szükség van az ország két legfelsőbb bíróságának jóváhagyására, valamint legalább 50 százalékos választói részvételre. A kezdeményezés sorsa tehát még bizonytalan, de sikere esetén jelentősen megkönnyíthetné az Olaszországba költözni vágyók helyzetét.