Ki kell élvezni a jó időt: már közelednek a zivatarfelhők, ebben a 4 megyében nagy vihar készül

Hétfőn túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk kevés fátyolfelhővel. A délies szél az Észak-Dunántúlon olykor megélénkül - írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Nap végén nyugat felől lassanként megnövekszik, a Dunántúlon hajnalra meg is vastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék reggelig nem valószínű. A légmozgás általában mérsékelt marad, de a Kisalföldön élénk széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 14 fok között várható.

Kedden változó vastagságú felhőzóna vonul nyugatról kelet felé. Emellett hazánk nagy részén több-kevesebb napsütés is várható. Több helyen előfordul eső, zápor, eleinte a Dunántúlon, a nap második felében a Dunától keletre is. Helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is várhatók. Délután általában 22, 27 fokot mérhetünk, de a nyugati csapadékos tájakon hűvösebb lehet.

A Hungaromet keddre 4 - Baranya, Somogy, Tolna, és Zala - megyére adott ki elsőfokú riasztást zivatarveszély miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Szerdán hajnalban több helyen lehet pára, köd, rétegfelhőzet. Napközben változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, keleten néhol zivatar. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban általában 8, 15, délután 19, 25 fok valószínű.