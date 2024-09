Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. szeptember 22.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2024. szeptember 22.

Névnap

Móric

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.17 Ft

CHF: 414.2 Ft

GBP: 469.19 Ft

USD: 352.2 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2024. szeptember 21.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

17, 20, 28, 34, 86

Joker: 061490

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 22 db

3-as találat: 2678 db

2-es találat: 79572 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 18590 Ft

MOL: 2656 Ft

RICHTER: 10770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.09.23: Jobbára napos, száraz idő várható, de nyugat felől fátyolfelhőzet húzódhat térségünk fölé és kevés gomolyfelhő is képződhet. Hajnalban főleg északkeleten kialakulhatnak pára-, illetve ködfoltok. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, Sopron környékén átmenetileg erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 13 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lesz. Délután 21, 27 fokot mérhetnek.

2024.09.24: Változó vastagságú felhőzóna vonul nyugatról kelet felé. Emellett hazánk nagy részén több-kevesebb napsütés is várható. Több helyen előfordul eső, zápor, eleinte a Dunántúlon, a nap második felében a Dunától keletre is. Helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is várhatók. Hajnalban 6, 14, délután 22, 27 fokot mérhetünk, de a nyugati csapadékos tájakon hűvösebb lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2024.09.22. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2024.09.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!