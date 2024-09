Figyelmeztet a rendőrség: ezt semmiképp se csinálják a magyarok, ha áradó folyó mellett vannak

Arra kérünk mindenkit, hogy az árvízi védekezésben dolgozókat ne akadályozzák bámészkodással, fotózkodással. Ezzel nemcsak hátráltatják a munkát, hanem saját testi épségüket is veszélyeztethetik - hívta fel rá a figyelmet a rendőrség a police.hu-n.

A szakemberek és az önkéntesek megfeszítve dolgoznak a védekezésben, ezért a rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy segítsék a munkájukat azzal, hogy ne kelljen nézelődő embereket kerülgetniük.

A vízügyi szakemberek szerint a töltések állapota napról napra változik a rájuk nehezedő víznyomástól. Vigyázzunk együtt az állagukra! Járművel és gyalogosan egyaránt tilos azokat megközelíteni! Az áradó folyó veszélyes, könnyen elsodorhat bárkit

– figyelmeztette a lakosságot a rendőrség.

Az elkövetkező időszak válságos napokat hoz az erdei állatoknak is. A folyó elárasztja az élőhelyeket, ezért különösen fontos, hogy a szárazföldet kereső, menekülő vadak nyugalma és a saját biztonságuk érdekében kerüljék a gátak, erdők környékét, lehetőség szerint kutyájukat se arra sétáltassák. Túlélésüket azzal segíthetjük, ha minél kevésbé zavarjuk jelenlétünkkel az erdészek, vadgazdálkodási szakemberek mentési tevékenységét – ecsetelte a rendvédelmi szerv.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A lezárt területekre tilos bemenni és parkolni, mert ott vagy víz van, vagy hamarosan lehet. Ne hajtsanak át elárasztott úton, mert már a bokáig érő víz is elsodorhat egy embert vagy károkat okozhat az autóban. Ráadásul a víz alatt egyéb veszélyes tárgyak lehetnek, akár elmozdult csatornafedél is. Az elöntött területeken a fák gyökerei meglazulhatnak, és akár egy szellő is könnyen kidöntheti azokat.